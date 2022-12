El padre del joven que se llevó los microbuses, este sábado en Ferrol. JOSE PARDO

El padre del joven de 19 años que está siendo investigado por llevarse tres microbuses en Ferrol tiene claro que si su hijo no recibe la ayuda que precisa volverá a acometer acciones similares en el futuro. «Es mentiroso compulsivo y tiene problemas de agresividad y esquizofrenia», relata este hombre, que reconoce que está superado por la situación que se ha generado a raíz de las últimas andanzas delictivas de su hijo.

«Llevo años peleando por este tema. En julio solicitamos su incapacitación y seguimos esperando. Yo estoy tomando medicación por un infarto y un aneurisma que sufrí. Tomo 11 pastillas al día y esto es duro. No lo estamos pasando bien», subraya.

En este sentido, el progenitor de J. R. T., que quiere mantenerse en el anonimato, pone el foco en los antecedentes del joven y recuerda que ya estuvo en dos centros de menores y que tras cumplir la mayoría de edad fue internado voluntariamente. No obstante, al cabo de pocos días, decidió volver a la calle, según relata su padre. «Allí le daban de todo, y como pago tenía que depositar un 75 % de la risga. No estaba de acuerdo y se marchó a los pocos días», explica el padre del investigado, que durante un tiempo acogió a su hijo en su domicilio. Pero cuenta que la convivencia era insostenible por las muestras de violencia que exhibía el joven. «Llegó a agredirme y también a mi actual esposa. Su madre no reside en Ferrol y mi hijo tiene dictadas varias órdenes de alejamiento por ataques contra su expareja y otras personas del entorno», subraya el hombre.