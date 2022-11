Con esos mimbres se llegó al gobierno de mayoría absoluta de José Manuel Rey Varela, que recuperó el antiguo observatorio meteorológico y añadió la estación de radio de Mandiá, parcela que incluye 125.000 metros cuadrados y supone el primer suelo industrial disponible para la ciudad en muchos años. Todo a cambio de pagar a Defensa 560.000 euros. De ellos, 140.032 quedaron saldados cuando, sin dependencias del criterio de otras fuerzas, el entonces alcalde —y posteriormente conselleiro— firmaba el acuerdo con el ministerio el 25 de marzo del 2015.

Sin embargo cuatro años se le quedaron cortos para llevarlo a la práctica, pese a la fortaleza de sus 13 de concejales en una corporación de 25. Dos meses después las elecciones cambiaron el rumbo de Ferrol y atascaron el acuerdo. La tumultuosa etapa de Jorge Suárez en la alcaldía, con Ferrol en Común coaligado en sus inicios con el PSOE entonces de Beatriz Sestayo, no avanzó sobre un convenio que el alcalde aspiraba a renegociar. No compartía la intención de edificar en el Sánchez Aguilera ni tampoco el centro comercial. Durante todo este tiempo, el BNG mantuvo también una férrea oposición a este acuerdo y a esos dos aspectos. Fueron precisamente estos dos partidos los que dieron el bastón de mando al socialista Ángel Mato en 2019, que eligió gobernar en solitario con ocho concejales. Defiende un convenio que es consciente que no podrá sacar adelante con la izquierda. Y tirando de aritmética variable, ambicionaba el respaldo del PP con dos armas: la llamada a la responsabilidad para sacar adelante temas de ciudad y el no mover «ni una coma» del acuerdo firmado por Rey Varela.