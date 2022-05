Miembros de la plataforma a su llegada a la estación de Ferrol JOSE PARDO

Una unidad de la serie 2700 de Renfe llegó ayer repleta a Ribadeo desde Ferrol para reivindicar la mejora del tren público que conecta las dos localidades, y a las comarcas de Ferrolterra, A Mariña y Ortegal con las restantes áreas del norte de España. Un día después de otro viaje reivindicativo en la parte asturiana del trazado, más de un centenar de usuarios llegaron a la villa ribadense al mediodía y regresaron por la tarde en una línea con capacidad para vertebrar la costa cantábrica, pero que, resaltan los participantes en la protesta, «estase a deixar morrer».

Así resume la situación del antiguo Feve Jairo Orjales, de la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo. «Esta é unha maneira máis de chamar a atención sobre os problemas do tren, que ofrece posibilidades para moverse no día a día, ao traballo ou ao lugar de estudos, e para favorecer o turismo e o transporte de mercadorías, pero que ten déficits de mantemento de material, de persoal ou de puntualidade que fan que esa ferramenta que temos e que é necesaria non se estea a aproveitar», indica.

Orjales ironiza sobre la circunstancia de que justo en el día en el que los usuarios pretendían «divulgar a realidade do tren, casualmente hoxe (por ayer) non houbo avarías, dilacións nin tampouco faltaban interventores».