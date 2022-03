Captura de la incidencia en la plataforma electrónica

Serán miles las personas beneficiarias del bono turístico de la Xunta, pero muchas más las que se queden sin él. Y entre ellas, el amplio número de aspirantes que se quedaron fuera por incidencias con el sistema activado para esta convocatoria en la sede electrónica. Es el caso de una vecina de Narón. La convocatoria arrancaba a medianoche, y en unas horas se duplicaron las solicitudes del año pasado (de 10.000 a casi 20.000 en este 2022), pero desde antes de las once de la noche del domingo esta vecina intentó acceder al portal, que inicialmente no daba la posibilidad de optar a la convocatoria #QuedamosEnGalicia22.

La Xunta registra en unas horas el doble de solicitudes para el bono turístico que el año pasado la voz

Tras un lapso en el que no fue posible realizar ningún tipo de gestión en la sede digital de la Xunta, relacionada o no con este proceso, finalmente se abrió una ventana que informaba a las 23.19 horas de que la usuaria entraba en una cola virtual en la que ocupaba el número 384, con 152 usuarios por delante en esa fila. Y vaticinaba un tiempo de espera estimado de veinte minutos, que no se cumplió. A las 00.16 el sistema informaba que le había llegado el turno: «Estás sendo redirixido ao sitio web», rezaba la pantalla. Sin embargo, tras ocho minutos de espera la ventana cambió con un inesperado mensaje: «Número de fila rexeitado», leía esta naronesa con estupefacción.

El mensaje continuaba con la siguiente explicación «Produciuse un erro e rexeitouse o teu número de fila. Xa informamos do problema. Desculpa as molestias. Lamentablemente, terás que premer o seguinte botón para obter un novo posto ao final da fila». Y su número 384, que le garantizaba acceder a una de las tarjetas del bono turístico, se convirtió así en el 13.521, perdiendo prácticamente todas las opciones. Cuando antes de las siete de la mañana se levantó y lo intentó de nuevo, el sistema le informó de que su número ya no era válido: «Os números de fila só son válidos durante 30 minutos. Lamentablemente, o teu número de fila xa caducou», detallaba. El nuevo la dejaba en el 23.853. Y finalmente, desistió: «Es un escándalo», resumió indignada.