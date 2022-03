La Xunta trasladó que respeta el fallo del Tribunal Supremo, y que dado que no existe posibilidad de recurso, ofrece «a máxima colaboración» al Concello para una nueva tramitación del plan especial. En este sentido, la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo comunicó su disposición a colaborar para analizar en qué situación queda la ordenación de esta área. No obstante, asegura que «Ferrol Vello non quedará paralizado, grazas a unha base fundamental: a Lei 1/2019, que recolle medidas xerais que se superpoñen aos planeamentos».

Descartada una modificación puntual

El concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno ferrolano, Julián Reina, descarta la posibilidad de realizar una modificación puntual para poder acometer la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero. «Traballar nunha modificación puntual suporía duplicar esforzos e non obter ningún resultado en canto a redución de prazos», explica, abogando por un nuevo plan que abarque todo el barrio y no únicamente ese punto.

Desde el grupo mayoritario de la corporación, el PP, su portavoz adjunto, Alejandro Padilla, reprocha al gobierno local que mantenga «guardada en un cajón» desde hace ocho años la modificación del PXOM realizada en el 2014 y que «podía haber facilitado mucho las cosas en estos momentos». Además, criticó que no se haya optado por hacer una modificación puntual para la casa de Carvalho Calero: «Ese dinero está perdido». Ahora pide al gobierno que se ponga a trabajar ya y acepte el ofrecimiento de la Xunta «para agilizar los plazos».

Para el portavoz de Ferrol en Común y exalcalde Jorge Suárez este revés es un «duro varapalo» para la ciudad. «Non cremos que a mellor solución sexa buscar culpables», en tanto que en su mandato como alcalde se elevó a pleno la aprobación definitiva del plan, «pese a non ser a nosa proposta». Y en este momento estima que «a mellor forma de subsanar esta situación é reiniciar e axilizar», apelando al «consenso» para «blindar un proxecto que teña continuidade goberne quen goberne».

El BNG, sin embargo, pide responsabilidades. «Algo máis teñen que facer que asumir de maneira acrítica a situación e tramitar por inercia o plan especial», demanda Iván Rivas, su portavoz, que plantea sus propuestas: la declaración de la casa natal del escritor ferrolano como Zona de Especial Necesidade de Rehabilitación (ZER) —una medida recogida que permitiría desarrollar el proyecto al margen de la anulación del Pepri— y que se agilice el plan de dinamización que exige la declaración de área Rexurbe, otorgada a Ferrol Vello en enero.