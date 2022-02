Por la venta de un coche

Uno de los afectados que contactó con Jorge Casado es un vecino de A Estrada, Francisco Javier Villar Rego. A él lo investiga un juzgado de Vigo por una estafa. «Me llegó una citación para que me personase en el juzgado y allí me dijeron que estaba investigado por estafa, por la denuncia de un particular por la compraventa de un vehículo, al que, en mi nombre, le retiraron 1.000 euros de su cuenta, aunque después le devolvieron 500», explica el denunciado. El promotor de la estafa abrió una cuenta bancaria aportando una copia del DNI de Jorge Casado mientras que el teléfono de contacto estaba a nombre de un chileno.

Javier Villar sospecha que la usurpación de su identidad pudo producirse tras publicar en las redes sociales la venta de un coche: «El día 16 de julio contactó conmigo una persona interesada en el vehículo y, como había un fin de semana por medio, me pidió que le enviase una foto del DNI y el IBAN de mi cuenta para ir adelantando los trámites de la transferencia. Cometí el error de facilitárselos, y, según comprobé después, al día siguiente ya se había abierto una cuenta online con mis datos», explica el afectado. «Alguien tendría que hacer algo, porque somos perjudicados y para defendernos de delitos que no cometimos nos vemos obligados a gastar en abogados y procuradores», apostilla.