Kiko Delgado

A Jesús Bacelo un accidente hace años le obligó a tener que cambiar su forma de moverse, tanto en casa como en la calle: «Compré un escúter eléctrico para desplazarme, tengo problemas de movilidad, y desde hace cinco años utilizo silla de ruedas en la calle, y en casa me muevo con un andador». En su caso a esta situación se suma un problema cada vez que sale a calle con ese vehículo eléctrico personal: «No sé si tengo que circular por la acera o por la calzada, o si, como me indica la Policía Local cuando me para, necesito licencia de ciclomotor y seguro».

Porque la normativa sobre este tipo de vehículos no está nada clara, según reconocen desde la jefatura de la Policía de Ferrol. Por eso, de momento, no se le ha impuesto ninguna sanción, sino que se trata de advertencias, mientras estudian en profundidad su caso.

A Jesús Bacelo los agentes volvieron a pararlo ayer en el barrio de Caranza. Le dijeron que no podía circular por la acera con la que él define que es su silla de ruedas, y que lo llamarían más tarde. «Ya me habían dicho lo mismo en otra ocasión, pero nadie contactó conmigo, y no sé a qué atenerme», explica. Le incomoda, cuenta, que lo paren en la calle con la excusa de que tiene que tener licencia y seguro, cuando en la firma que le vendió este escúter le aseguró que no necesitaba nada de eso. Al parecer, la diferencia entre un caso y otro radica en la velocidad que pueden alcanzar: si superan los 25 kilómetros por hora sí se consideran vehículos, pero el de Bacelo tiene el límite precisamente en esos 25. Es algo parecido a lo que sucede con algunos patinetes.