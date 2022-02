Reiteradas comunicaciones

No es la primera vez que la Xunta se dirige al Ejecutivo de Pedro Sánchez para alertar de los problemas que estaban ocasionando para el Puerto de Ferrol los mencionados trabajos, que llevan ocho meses de ejecución. A principios de agosto, tanto Ethel Vázquez como el conselleiro de Economía, Francisco Conde, trasladaron a distintos portavoces gubernamentales ese conflicto y, ante la falta de respuesta, volvieron a plantearlo en octubre. A finales de noviembre, el Ministerio de Transportes habilitó ventanas horarias para el paso de «vehículos de transportes especiales (palas eólicas y otras configuraciones de transportes especiales similares)». Sin embargo, las torres, que pertenecen a este tipo de configuración, no pueden pasar, y de ahí que los productores sopesen dar salida a todas las piezas desde otro puerto. El cambio de puerto de salida podría producirse en cuestión de días.

Otro posible mazazo tras el desplome del carbón

El Puerto de Ferrol es una de las radas españolas afectadas por el proceso de descarbonización de la economía. La decisión de Endesa de solicitar el cierre de su central térmica de As Pontes ha afectado de lleno a la actividad de este organismo, que hasta hace no pocos años desestibaba más de cuatro millones de toneladas de mineral. Aunque en los últimos meses, la reactivación coyuntural de la central pontesa ha posibilitado la llegada de buques carboneros a la dársena exterior de Caneliñas, en conjunto no sumaron ni medio millón de toneladas. En el último ejercicio, precisamente debido a las obras en Vega de Valcarce, se experimentó un descenso en el movimiento de los componentes eólicos, aunque con la medida arbitrada a finales de noviembre, se permitió de nuevo el paso de palas.