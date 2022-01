Rey Varela se encamina hacia las próximas municipales

El nombramiento de la ya exconcejala ferrolana Martina Aneiros -cuya renuncia al acta de edila la presentaba este mismo jueves y se incluyó en el orden del día del pleno convocado para la tarde- agita el panorama político local. No tanto por los cambios que acarreará -será necesario cubrir su vacante en el Concello y también como representante local popular en la Diputación Provincial- como por el escenario de precampaña electoral que se avecina, a poco más de un año de las municipales. En el juego de tronos local las apuestas para el cargo se dividían entre el jefe de la oposición ferrolana, el exconselleiro, exalcalde y presidente del PP local José Manuel Rey Varela, y su eterna segunda, a la que fichó en 2008 y que entró en la corporación ferrolana en el el 2011. Pero que el líder popular dejase su acta para ocupar durante solo unos meses este puesto, si finalmente volvía a optar a la alcaldía, hacía más improbable la operación. Por ello, Aneiros es la pieza que mejor encaja en el puzle: persona de confianza de Rey Varela, su portavoz adjunta en este mandato y la que lo sustituyó en el 2015 cuando él asumió la Consellería de Política Social. Y vía libre para que el exalcalde siga liderando la oposición, al tiempo que la nueva delegación, con su papel visibilizador de las políticas autonómicas en la zona, llena de renovada munición la recámara de su futura campaña electoral.

Feijoo no quiso resolver todavía el rompecabezas. Amagó una suerte de sonrisa titubeante ante la pregunta de si se despeja así el camino para que Rey Varela sea de nuevo cabeza de cartel. «A verdade é que non podería contestar. Primeiro, porque non pensamos niso. Segundo, porque no que estamos nestes momento é traballando nos congresos locais das cidades, e supoño que en Ferrol temos que facelo antes de xullo. Veremos cal é o candidato para presidir o partido», se limitó a decir antes de desviar la atención hacia los motivos que llevaron a elegir a Aneiros como delegada. Asegura que su nombramiento fue por «unanimidade ou asentemento», de todas las personas consultadas, tanto en la Xunta como en el Concello. «Incontestable, desde o punto de vista de formación e de experiencia. É moi difícil atopar unha persoa que teña experiencia política e unha actividade profesional liberal», dijo en referencia a una abogada de la que destacó que tiene una asesoría jurídica abierta. «E con experiencia na oposición e no goberno», ya que Aneiros fue concejala de Recursos Humanos e Emprego durante el mandato de mayoría absoluta de Rey Varela.