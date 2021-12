Sito Sedes vive en A Coruña rodeado de recuerdos, pero sin dejarse arrastrar por la melancolía CESAR QUIAN

Sito Sedes nació en 1946 en Piñeiros (Narón). Y cuando tenía cuatro años su familia se trasladó a Sillobre, al municipio de Fene. A Pedre, concretamente, que entonces era un enclave decididamente rural, a la vez que una puerta entre dos mundos. Allí, a menos de un centenar de metros de la Fonte dos Milagres de San Ramón, donde los caminos no tenían luz, en las noches de invierno se contaban cuentos del lobo, historias de aparecidos y hazañas de bandoleros. Pero al mismo tiempo el viento del mar traía, a través de los montes, el sonido del acero de los astilleros de la ría de Ferrol. Ni que decir tiene que las fiestas y las romerías eran, por aquellos días, unos de los grandes ejes sobre los que giraban los calendarios del corazón de Galicia. Y en aquel universo, quizás no demasiado grande en los mapas pero sí muy profundo e inmerso en lo legendario, Sito creció cantando. Y así lleva desde hace más de 50 años, haciéndolo profesionalmente.

«As festas, para min, naquela infancia miña en Sillobre, eran algo marabilloso —cuenta Sito—. Era cando se reunían as familias. Na de meu pai, por exemplo, eran once irmáns, e todos viñan á nosa casa o día de San Ramón, no que había unha romaría grandísima. Despois de xantar —recuerda—, quedabámonos todos calados, nun silencio absoluto, e meu pai cantaba. Tiña unha voz extraordinaria!».

A Sito ya le fascinaban entonces las orquestas. Se quedaba absorto ante ellas, en la verbena, viendo cómo actuaban. Y cuando la fiesta terminaba y los músicos marchaban él ensartaba una manzana en una caña de bambú y ensayaba las canciones que había oído, imaginando que tenía un micrófono en las manos.