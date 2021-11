No fue provocado

Los tres dudan que haya habido causas externas o provocadas por la acción humana en este suceso. Dice Juan Carlos del Moral que se emplean petardos y otros sistemas para no formar dormideros, pero «en ningún caso» provocan la muerte. Xabier Vázquez Pumariño sí recuerda algún caso en Estados Unidos, pero «sería moi raro» en este caso. «As empresas de control de aves usan rapaces ou sons de alerta específicos para cada especie, non é frecuente matar directamente porque non é efectivo. Si o é molestar para que os durmideiros que forman non lles sexan confortables», continúa.

Tampoco la hipótesis de una toxina en el aire. «Se fosen envelenados, non morrerían todos á vez», razona Rabuñal.