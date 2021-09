La valedora do pobo investiga el caso de la ferrolana que lleva dos semanas tirada en su casa entre basuras

María José caminando por delante de su casa, con la compra en la puerta JOSE PARDO

La valedora do pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha iniciado una investigación de oficio sobre el caso de la vecina de A Graña, en Ferrol, a la que en junio del año pasado le retiraron los 17 perros con los que convivía, junto con su hermano, en una casa en ruinas y repleta de basuras, y que en la actualidad lleva dos semanas tendida sobre sus propios excrementos en la entrada de la vivienda. En el marco de la investigación sobre los citados hechos, de los que tuvo conocimiento a través de la prensa, la alta comisionada del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades dirigió un escrito al Concello de Ferrol el pasado día 13, en el que se solicita «cantos datos, ao seu criterio, foran relevantes para o obxecto desta investigación, nomeadamente as actuacións practicadas ou previstas con respecto á problemática exposta, e as actuacións a desenvolver con respecto a esa muller».

Plazo de 15 días

La valedora fija un plazo de quince días para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Lei do Valedora do Pobo, la institución municipal ferrolana le facilite la información antes citada, así como sobre otras circunstancias que se consideren relevantes para la completa valoración del caso.

Fernández Galiño hace referencia en su escrito al «deficiente estado de saúde e hixiene» en el que se hallaban los perros, que en la actualidad se encuentran en el refugio de Mougá, y a que el hermano esté siendo atendido en una residencia de Viveiro. Añade que el hecho de que esta mujer, con dificultades de movilidad, continúe viviendo sola en esa casa es compatible con el síndrome de Diógenes.