El Concello de Ferrol apremia a la Fiscalía para que actúe con la mujer que lleva dos semanas tirada en su casa

La Policía Local, frente al domicilio en el que se encuentra la mujer ESTEVO BARROS

El servicio de Benestar Social del Concello de Ferrol ha remitido un nuevo informe a la Fiscalía solicitando el ingreso urgente de la vecina de A Graña que suma 14 días sentada -ahora ya está acostada- en las escaleras de su vivienda en ruinas, entre basuras, y envuelta en sus propios excrementos. María José, que así se llama, rechaza todas las posibilidades de alojamiento que le ofrece el Concello y, a mayores, ahora se muestra constantemente desafiante y enfadada.

En el nuevo informe se indica que no dudan de que, cognitivamente, pueda considerarse que no está en situación de incapacidad, pero se afirma que el deterioro físico y psíquico es grave y que su salud está en peligro extremo, debido a que no es consciente del grave riesgo que supone para ella, y también para los vecinos, permanecer en esa situación. Además de que, como sociedad, no se puede permitir que un ser humano siga ni un día más malviviendo en esas condiciones.

Como ya se había informado a la Fiscalía en un escrito anterior, la mujer lleva desde el 31 de agosto tirada en la entrada de la vivienda en ruinas que era su domicilio habitual, en la que convivían, junto con su hermano (ahora en una residencia de Viveiro), y 17 perros, en una situación infrahumana. Las asistentas sociales de Ferrol se entrevistaron con ella para convencerla de que fuera para la residencia San Bartolomé, de Xove (Lugo), en la que tiene concedida una plaza, pero se niega rotundamente y con amenazas. La encontraron tirada en el suelo, rodeada de basuras, moscas y excrementos, apoyada en una bombona de butano. La comida se la llevan de la tienda de enfrente, lo que, según Benestar Social, significa que no come caliente.