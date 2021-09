La ferrolana que convivía con 17 perros en medio de basura está denunciada por un delito de maltrato animal

Unos policías locales, frente a la casa donde vivía la mujer en situación precaria ESTEVO BARROS

La esperpéntica historia de los dos hermanos sexagenarios de A Graña a los que la Policía Local de Ferrol retiró en junio del año pasado los 17 perros con los que convivían en una casa en ruinas y atestada de basuras y escombros se agrava cada vez más. El varón estuvo hospitalizado varios meses desde principios de este año y en la actualidad reside en un centro de Viveiro y la mujer sigue en condiciones infrahumanas, porque se niega a aceptar los alojamientos que le ofrece el Concello de Ferrol, y al no estar declarada incapaz, no se puede actuar contra su voluntad. Así las cosas, no hay quien la mueva de las escaleras de su vivienda, en las que lleva siete días sentada, entre montañas de basura.

Los vecinos del barrio ferrolano de A Graña eran conocedores de la penosa situación en la que vivían los dos hermanos, lo pusieron en conocimiento de las autoridades y trataron de ayudarles, pero, sobre todo el varón, rechazaba la ayuda.

La intervención policial en la que se les retiraron los 17 perros con los que convivían tuvo como consecuencia la interposición de una denuncia penal de la Mancomunidad de concellos de la comarca de Ferrol -propietaria del refugio de Mougá, al que fueron trasladados- contra los dos hermanos por un presunto delito de maltrato animal, ya que los canes estaban en muy malas condiciones, atados con cuerdas y cadenas en el interior de la vivienda.