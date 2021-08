«No sé qué va a pasar en los próximos días, solo espero a que llame la policía»

JOSE PARDO

Unas 48 horas después de haber perdido de vista su autocaravana en Ferrol, Ole tuvo que acudir ayer a la comisaría «por algunos errores en el informe policial». Sigue sin rastro de su vehículo. El surfista alemán, de 31 años, relata que estos últimos días se están convirtiendo en «una pesadilla» y que su situación comienza a ser desesperada. La inyección de moral que le produjo el reencuentro con su perra, Charly, torna ya en inquietud ante el paso de las horas, despojado de sus únicas pertenencias. «Con Charly está todo bien, eso es lo más importante», enfatiza mientras se dirige a la comisaría ferrolana de la avenida de Vigo para puntualizar el expediente. En él hizo constar que el domingo por la tarde le robaron su autocaravana en Esmelle, en una zona de playas de Ferrol. Dentro iba su inseparable mascota, que recuperó apenas unas horas después gracias a las redes sociales y a la acción de la asociación Cometa, que rescató el can en As Somozas, donde lo habrían apeado del vehículo.

«Dormí fatal... no sé qué voy a hacer hoy ni qué va a pasar en los próximos días, solo espero a que me llame la policía, pero nada, es como una pesadilla», repite. Ayer por la mañana se desplazó a la urbe naval desde Valdoviño. A esta última localidad de Ferrolterra llegó en la furgoneta de los amigos que lo arroparon al quedarse sin nada: «Mis amigos se quedan conmigo por ahora. Me ayudan muchísimo. Sin ellos estaría perdido», asegura. Y es que, para Ole, su autocaravana es también su hogar. Todo el año. No tiene otra vivienda en Alemania. Con su pérdida se quedó también sin ropa, sin dinero y sin comida. Sus conocidos le echan una mano desde el domingo, aunque también recibió más apoyos: «Es increíble lo serviciales que son los españoles. Se lo agradezco mucho», dice antes de aguardar su turno en las dependencias policiales.

Mientras surfeaba

Ole llegó a la zona de Ferrol a finales de la semana pasada a bordo de una Fiat Ducato con placas de matrícula HEI AO 8. El domingo la estacionó en el aparcamiento de la carretera de Covas, frente a As Cabazas. Estaba en primera fila. A las dos de la tarde se fue a surfear y, una hora y media después, en torno a las 15.30, su «casa» había desaparecido. Con Charly en el interior. El día acabó con la buena noticia de la localización de la perra, pero, hasta ahora, no hay rastro del vehículo, si bien en la cascada de reacciones en redes sociales se apuntaba que podría haber sido visto en As Pontes. Precisamente en el vial que conecta la villa minera y As Somozas fue donde un grupo de jóvenes alertó a la protectora Cometa de la presencia de la perra, a la que habían dejado con una garrafa de agua y un comedero.

El joven alemán al que robaron su caravana en una playa ferrolana: «Espero encontrarla porque es la única casa que tengo» M. Arroyo

El reencuentro entre la mascota y su dueño -«una familia», como señalan desde la agrupación animalista- estuvo cargado de emoción, luego de una confusión inicial en la descripción de la perra que, de no ser por las redes sociales, no habría sido devuelta con tal rapidez a su dueño. Pero ahí estaban las fotos de Facebook e Instagram para deshacer el entuerto, y que, afortunadamente, una amiga de Ole vio en el perfil de Cometa.

Investigación

Dada la demarcación donde se denunciaron los hechos, la investigación de lo ocurrido corresponde a la Policía Nacional. No obstante, la tramitación de la requisitoria de búsqueda implica que cualquier patrulla de la Guardia Civil de Tráfico pueda identificar la autocaravana, al constar en la base de datos como un vehículo robado.