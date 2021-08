July, la chihuahua con adoptantes a la espera que lleva dos años «bloqueada» en Ferrol

JOSE PARDO

En un verano en el que se incrementaron de forma considerable las adopciones de perros, el refugio de Mougá, gestionado por la Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol, tiene problemas para poder entregar 26 canes que están sujetos a procedimientos judiciales o administrativos. En este último caso, se trata de siete mascotas que, a pesar de que haya familias interesadas en algunas de ellas, permanecen «bloqueadas» en la perrera mancomunada porque sus antiguos dueños tienen pendientes expedientes sancionadores por parte de la Xunta. Los otros 19 son los perros retirados en junio del año pasado a dos hermanos de A Graña que convivían con ellos entre basuras en una casa en ruinas y que permanecen desde entonces en Mougá, en espera de que un juzgado resuelva sobre los delitos imputables a sus propietarios.

Entre los canes «bloqueados» por trámites administrativos está July, una chihuahua que lleva dos años en espera de que alguna de las familias interesadas por ella puedan adoptarla. Esta perrita vive en Mougá desde octubre del 2019, cuando fue recogida en un piso, junto con varios gatos, que los inquilinos abandonaron a raíz de un desahucio. «Todos los que vienen al refugio se paran con July, una perrita muy adoptable y con varios pretendientes», apunta Yadira Tenreiro, gerente de la empresa Mascuidados, que es la que tiene la concesión de las instalaciones de la Mancomunidad. Pero añade que tendrá que seguir a la espera, al igual que otros seis perros, entre ellos Golfo, un labrador con solicitud de adopción desde hace un año, hasta que se desbloqueen sus respectivos casos.

Los retrasos de la Xunta de Galicia en resolver estos expedientes sancionadores ya habían propiciado que los concellos de la Mancomunidad —Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño— adoptasen un acuerdo aprobado por unanimidad que fue remitido a la Administración autonómica a mediados de septiembre del año pasado y siguen a la espera de respuesta. En el citado escrito, los alcaldes aluden a la aplicación de la Lei de Protección e benestar dos animais de compañía de Galicia y ponen de manifiesto la intensa labor del refugio de Mougá, que logró reducir drásticamente la tasa de abandono de perros en la comarca, que hace una década duplicaba la tasa media estatal y en la actualidad se encuentre por debajo. Aluden al esfuerzo económico de los concellos en las inversiones realizadas en el refugio, ampliando su capacidad, que responden al hecho de que en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal no existe ningún otro centro autorizado, salvo de la protectora Cometa. «Actualmente, a maioría dos cans que se atopan no refuxio dependen, para poder ser adoptados, de procedementos e trámites que competen á Xunta de Galicia. Trátase, por unha banda, de casos nos que existen expedientes abertos por maltrato animal ou tenza irregular, cuxa resolución se demora anos, prazo no que permanecen no refuxio, minguando a capacidade do centro e carecendo do benestar animal que proporcionaría unha familia», apuntan, añadiendo que muchos de ellos son perros de las razas denominadas potencialmente peligrosas, para cuya licencia necesitan que la Xunta emita un certificado de ausencia de sanciones.

Ante todo lo expuesto, la Mancomunidad de Ferrol urgía ya hace un año a la Xunta «solucións o bloqueo administrativo que sofren as adopción de animais, mediante o fortalecemento dos servizos responsables da tramitación ou o establecemento das fórmulas ou procedementos que permitan reducir estes prexuízos».

Canes abandonados pero con chip peligrosos sin documentación en regla

En el caso de Ourense, en Progape que no tienen ningún caso de perros (ni gatos) en custodia por orden judicial. Ni recuerdan haber tenido en los últimos años. Sí han tenido algún caso de perros en custodia, pero solo mientras no se les tramita el cambio de chip. Son perros abandonados, pero que tienen chip, informa Fina Ulloa. En el Centro Municipal de Animales de Compañía de A Coruña no tienen ningún perro en custodia por orden judicial. Tienen 20 incautados por la policía local y nacional. Por ejemplo, es el caso de perros potencialmente peligrosos que fueron separados de sus dueños porque estos no tenían la documentación necesaria para tenerlos, informa Carmen Novo.