Nueva vida para los hermanos de Ferrol que convivían con 17 perros entre escombros y basura en una casa sin tejado

ferrol/ la VOZ 21/05/2021 05:00 h

Los dos hermanos sexagenarios de Ferrol que convivían con 17 perros entre escombros y basura en una casa de su propiedad del barrio ferrolano de A Graña, en Ferrol, han comenzado una nueva vida. Lo han hecho gracias a la intervención del Concello de Ferrol, en colaboración con la Consellería de Política Social. Al hombre lo trasladaron a un geriátrico desde el hospital Juan Cardona, en el que estuvo ingresado desde principios de año. Su hermana, mientras, continúa hospitalizada en el mismo centro, a la espera de dar con la solución más adecuada, que también podría pasar por una residencia, aunque ella no quiere.

La penosa situación en la que vivían Alberto y María José L. C. era conocida por sus vecinos, que intentaron ayudarles durante mucho tiempo. Ellos siempre se resistieron. Pero una intervención de la Policía Local de Ferrol en junio del año pasado, a raíz de la denuncia de una protectora de animales, quedó al descubierto porque los agentes entraron en su casa -ningún vecino lo había podido hacer- y comprobaron que había 17 perros, escombros caídos del tejado, montañas de basura y ningún espacio habitable. Se cree que dormían bajo una sombrilla para resguardarse de la lluvia.

Los canes, que estaban en pésimas condiciones, pasaron al refugio municipal de Mougá y los dueños fueron examinados en el hospital. A las pocas horas regresaron a su casa, para seguir viviendo en las mismas condiciones, ya sin perros.

Hace tres meses, Alberto sufrió un desmayo en la calle y lo trasladaron al Juan Cardona, en el que permaneció ingresado hasta hace unos días. Según la Consellería de Política Social, desde la Concejalía de Benestar Social de Ferrol se tramitó su ingreso urgente, se le asignó una plaza y ya se encuentra en un geriátrico.

Desde que Alberto falta de casa, los vecinos se han volcado con María José, que les preguntaba siempre por su hermano. Nadie le comunicó que estaba hospitalizado. La han ido informando y, sabiendo su situación de precariedad, comenzaron a dejarle comida en la puerta de su casa. Después, esos mismos vecinos decidieron aportar dinero para que una tienda le suministrase lo necesario. El Concello se sumó con la aportación de 200 euros al mes y la tendera le seguía dejando la compra en la puerta, además de conseguirle unas muletas para reemplazar las escobas en las que se apoyaba para caminar tras una caída.

En abril la echaron en falta, porque no recogía la compra, y la Policía Local, con personal de Benestar Social, accedió a la casa, localizándola entre los escombros. Ingresó en el Juan Cardona y allí sigue mientras se busca «la solución más adecuada para ella», que, según Política Social, también podría pasar por un geriátrico. Pero María José se resiste a ir a una residencia, según manifestaba ella misma a La Voz esta semana por teléfono desde el hospital: «Quiero que me busquen una casa y seguiré yendo a la mía de A Graña cuando quiera y también quiero que me devuelvan mis dos perros [asegura que los otros 15 eran de su hermano], porque el único error que cometí fue no tenerlos vacunados y con el chip».