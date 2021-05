Un cura abogado de Ferrol, víctima de dos errores judiciales: «Me dieron por divorciado, y ahora me matan y me hacen padre»

0

La Voz de Galicia carmela lópez

ferrol / lA VOZ 14/05/2021

«Errar es humano, también en el ámbito de la justicia, porque manejan muchos datos y muchos nombres, pero no deja de ser curioso que con el mío ya se cometiera un fallo en dos ocasiones». Lo dice el abogado ferrolano Juan Antonio Sanesteban Díaz, que también es sacerdote, aunque dejó de ejercer hace cuatro años. «Pero -matiza- sigo siendo cura hasta que me muera». En su caso, resume así los dos fallos: «Ya me dieran por divorciado, pero ahora me matan y me hacen padre».

Del curioso error dio cuenta en Facebook, con este comentario: «Cuando el juzgado decide ‘matar' al abogado... Ya me habían divorciado, pero fulminado nunca...». Se refiere a una diligencia de un juzgado de Ferrol fechada el pasado 6 de mayo por la que se considera presentado un escrito de un hombre «hijo del fallecido Juan Antonio Sanesteban Díaz». Pero es que se trata de un procedimiento judicial en el que Sanesteban Díaz es el abogado, como también se hace constar en el escrito en cuestión.

El hecho de que te maten así de repente es curiosísimo

El afectado explica que hace algo más de un año también se encontró con la sorpresa de que su nombre figuraba en un procedimiento de divorcio en el que él asistía a una de las partes implicadas, pero en ese caso se le atribuía a él esa condición del «divorciado». El afectado acoge ambos casos con el humor que le caracteriza, e insiste en que el error es humano, «pero el hecho de que te maten así de repente y te den un hijo es curiosísimo».

Juan Antonio Sanesteban Díaz es sacerdote y además tiene las carreras de Magisterio y Derecho Civil y Eclesiástico. Esta al frente de un despacho multidisciplinar situado en Ferrol que aborda todas las ramas del Derecho, pero están especializados en familia, sucesiones y nulidades eclesiástica. En esta última rama, Sanesteban Díaz lleva procedimientos en toda España, con mucha actividad en ciudades como Madrid, Sevilla y Valladolid.