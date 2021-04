Apoyo vecinal a dos hermanos de Ferrol que vivían con 17 perros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia rocío pita parada

ferrol / la voz 22/04/2021 05:00 h

Nacieron en el mismo barrio de Ferrol que se ha volcado con ellos para que no les faltase lo básico. Y que se sigue preocupando por su estado diez meses después de que un operativo policial pusiese fin a años de convivencia entre basura, en una casa en ruinas, y con 17 perros. Los dos hermanos sexagenarios de A Graña volvieron después a esa casa, pero actualmente se encuentran hospitalizados. Si en un primer momento el síndrome de Diógenes que se les atribuyó motivó su evaluación psiquiátrica, ahora son otras dolencias las que los mantienen ingresados. A él, desde hace dos meses. Y a ella, hace unos quince días, al sufrir una nueva caída, tras la primera que ya acabó con ella en el hospital meses atrás.

Fue precisamente una vecina la que le facilitó unas muletas para sustituir las escobas que utilizaba para apoyarse en sus movimientos. Y residentes del barrio se encargaban también de hacerles la comida y dejársela a la puerta, así como de suministrarles otros artículos de primera necesidad. El apoyo vecinal pasó incluso por recaudar fondos para costear esa ayuda. Y ahora les inquieta el futuro de esta pareja de hermanos. «Preocupación hay mucha», confirma la presidenta de la asociación vecinal, María Cortabitarte, que, no obstante, reconoce estar «mucho más tranquila», al encontrarse ambos hospitalizados y porque el Concello, indica, «está haciendo la actuación oportuna».

Realojamiento en su zona

Dado su estado de salud y las deficientes condiciones de la vivienda en la que residían, se trabaja en el realojamiento de estas personas en otros lugares y se está buscando la modalidad y ubicación más apropiadas. Y si es posible, en A Graña, para no perder esa tupida red de apoyo vecinal que los arropa. Otra opción sería Canido, un barrio en el que la mujer pasaba buena parte de la jornada diurna. «Me parece bien que no quieran separarlos de su zona», apunta la presidenta vecinal, «pero está difícil encontrar una vivienda en uno de estos dos sitios», apunta.

La intervención policial que destapó la situación en la que residían no cogió por sorpresa a sus convecinos, que ya sabían «cómo vivían desde hace muchos años», indica una vecina. De hecho, incluso habían alertado a la Policía Local en varias ocasiones ante los ladridos de sus perros, que no los dejaban dormir. Y también por los fuertes olores que despedían las inmediaciones de la vivienda. Pero lo cierto es que, pese a estas molestias, «no había problemas» de convivencia con ellos. La preocupación general del vecindario ahora, resume, es que se les busque una solución: «A ver qué hacen por ellos, si los meten en un centro o dónde», porque, sostiene, su casa «no tiene condiciones para vivir».

Los otros damnificados por esta situación, los diecisiete perros con los que la pareja de hermanos convivía, también aguardan una solución. Cuando se detectó el caso fueron trasladados al refugio de animales que tiene en Mougá la Mancomunidad de Concellos de la ría de Ferrol. Diez meses después, allí siguen. Los animales que se trasladan con motivo de una denuncia o incautación no pueden ser dados en adopción, por lo que su situación continúa bloqueada a la espera de una resolución judicial que decida el destino final de estos canes mestizos, todos de pequeño tamaño y de entre los cinco y los trece años de edad, aproximadamente.

Las aportaciones procedentes de la solidaridad vecinal todavía no se han agotado. «De momento hay fondos porque ahora no están haciendo gastos», apuntan desde la asociación, pero se seguirán haciendo en caso de ser necesario, apuntan. Y no solo para atender lo básico, sino cuestiones que también consideran esenciales como facilitarles pilas para la radio y que, de alguna forma, se sientan acompañados.

Pero, ¿por qué tanta solidaridad en este caso? «Porque son vecinos de toda la vida y veíamos sus necesidades. Hoy por ti y mañana por mí», concluye Cortabitarte.

El departamento municipal de Benestar Social hace un seguimiento continuo del caso desde su detección y estudia las posibles alternativas de solución.