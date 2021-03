El tren Ferrol-Ribadeo lleva un año con un único servicio diario por sentido

0

29/03/2021

Para Marián Rivera y Octavio Blanco, una joven pareja de O Barqueiro (Mañón), la reducción de servicios ferroviarios «ha sido un golpe». «Era muy útil, cuando había más horarios solíamos ir a Viveiro para hacer la compra, por formación y por ocio. Alguna vez también íbamos a Ortigueira. Ahora es muy complicado, apenas hay buses y si coges el de ida, la vuelta la tienes que hacer en taxi, y no puedes afrontar ese coste cada vez», relatan antes de añadir: «Estaría genial que el tren volviera a funcionar como antes». Renfe, la empresa que opera la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo, no sabe, o al menos no dice, cuándo repondrá las frecuencias de media distancia suprimidas desde el 28 de marzo del 2020, dos semanas después de decretarse el estado de alarma.

De los cuatro servicios diarios en cada sentido que funcionaban hasta hace un año solo queda uno, dejando prácticamente incomunicadas por tren las comarcas de Ferrolterra y Ortegal con A Mariña lucense. En noviembre restablecieron parcialmente los horarios en el servicio de cercanías, entre Ferrol y Ortigueira. Renfe vincula la recuperación de frecuencias a la ocupación, sin tener en cuenta que nadie puede subirse a un tren que no pasa por su estación o su apeadero de referencia. «As necesidades están aí, a xente segue tendo que desprazarse por traballo ou por estudos; o problema é que non se atenden», remarca la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo. Cita los casos del País Vasco o la Provenza francesa, donde sí han recobrado los servicios que fueron cancelados por la pandemia.

«Isto demóstranos que a Renfe dálle igual que se recupere a mobilidade ou non», sostiene este colectivo. Atribuye esta situación «á xestión centralizada e moi distante dos territorios nos que se presta o servizo», lo que resta cercanía y apego a la línea. «Un ferrocarril rural de proximidade, como é este, non se pode xestionar a miles de quilómetros», concluye. Y reprocha que Renfe no haya aprovechado este tiempo «para facer a posta a punto das unidades». «Os problemas seguen sendo os de sempre, o único avance que hai é o bloqueo automático [adjudicado entre Ferrol y Ortigueira], unha mellora indiscutible para a seguridade, que cara aos usuarios supón a deshumanización, xa que non van atopar ninguén nas estacións nin nas unidades», explica. Bastaría, recuerda, con volver a contar con interventores.

La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, responsabiliza al Estado, del que dependen Renfe y Adif, y a la Xunta, «por non presionar para que se modifique esta situación». «Aquí non temos un transporte público alternativo [...], e o tren é unha baza para fixar poboación. O que pedimos é tan básico, é o que ten calquera país minimamente desenvolvido. Pero nin o Estado nin a Xunta cren nisto e fan o camiño ao revés doutros países, nos que se potencia o ferrocarril como un medio de transporte sostible».

La ribadense Carmen Alvarado solía ir en tren a trabajar a Navia y los fines de semana también lo usaba para salir en Foz: «Hay algún bus, pero no es tan cómodo ni tan económico, y tiene los horarios bastante limitados. Solo pido, al menos, uno por la mañana y otro de regreso por la tarde».

La Plataforma pide que los fondos que le tocaría percibir a Renfe en concepto de servicio público reviertan en la línea

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo solicita que el dinero que le correspondería percibir a Renfe en concepto de obligaciones de servicio público (que se imponen para garantizar que las empresas de transporte presten el servicio en unas condiciones de frecuencia, calidad y precio que no asumirían si solo tuviesen en cuenta el interés comercial) revierta en la línea. «Entendemos que Renfe non debe estar cobrando por eses servizos que non presta, dada a redución do 75 % nas frecuencias, polo que o más adecuado é que eses cartos que non vai pagar o Ministerio de Transportes, por eses servizos non prestados, revertan no mantemento das unidades, que é o principal problema desta liña», argumentan desde la entidad sobre la situación actual de la misma.

«Esperamos que eses fondos non acaben pagando obras do proxecto de tren de alta velocidade, porque a necesidade está aquí, onde se deixou de prestar o servizo foi aquí, e o problema témolo aquí. Polo tanto, que eses cartos recaian aquí», insisten desde el colectivo por la defensa de la línea ferroviaria. Además, desde el organismo critican el «deficiente» sistema de mantenimiento por parte de Renfe, «que aparta material susceptible de reparación e rehabilitación e fía todo á compra de novas unidades».

Un escenario muy diferente, subrayan las mismas fuentes, al procedimiento que se lleva a cabo en Portugal, que precisamente se dedica a comprar material que Renfe desecha por considerarlo inservible, «e con pequenos investimentos, recupérano e aprovéitano».