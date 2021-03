Ferrol y A Coruña unen esfuerzos por una línea de tren que una ambas ciudades en 40 minutos

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 17/03/2021

A Coruña y Ferrol unen esfuerzos por una conexión ferroviaria competitiva. La regidora herculina, Inés Rey, y su homólogo ferrolano, Ángel Mato, dan un paso al frente para reclamar un tendido que realmente pueda competir con el bus o el coche particular. Ambos participaron este miércoles, en el Concello de la urbe naval, en la presentación de un informe sobre la línea ferroviaria A Coruña-Ferrol, redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Miguel Rodríguez Bugarín para el Eixo Atlántico, que concluye que el mejor modo de subir al tren a los vecinos de los municipios que conforman estas dos comarcas sería construyendo un nuevo enlace, que estaría presupuestado en cerca de 730 millones de euros, y que permitiría hacer el viaje entre 35 y 40 minutos.

Rodríguez Bugarín recordó que el proyecto de mejora actual, que únicamente contempla la supresión del baipás de Betanzos, y que todavía se encuentra en la fase de redacción de estudio informativo, solo reducirá seis minutos y medio los tiempos actuales, que en el mejor de los casos permite unir ambas urbes en una hora y 17 minutos. Debido precisamente a esa carencia, reseñó que la línea presenta un déficit de dos millones de euros anuales y no ha dejado de perder usuarios. Solo en el 2015, los convoyes que circularon entre ambas urbes únicamente ocuparon cinco de cada diez plazas disponibles.

El alcalde de Ferrol reclamó que esa infraestructura «estea na axenda do Goberno galego e do Ministerio de Fomento», y afirmó que ya le pidió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que «poña enriba da mesa a finalización do Eixo Atlántico» como un proyecto estratégico. Este frente común de ambas ciudades se produce a semanas antes de que el jefe del Ejecutivo autonómico mantenga un nuevo encuentro con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, precisamente para tratar las infraestructuras de la comunidad.

Además, Ángel Mato insistió en que es el momento de apostar por un proyecto que permitiría frenar la despoblación, reducir el impacto medioambiental del transporte y generar riqueza y empleo para la zona.

Inés Rey incidió en que la pandemia ha traído consigo «a necesidade dunha movilidade sustentable e eficaz» y afirmó el agravio que supone para ambas poblaciones tener esos tiempos de viaje en tren, cuando el trazado entre A Coruña y Santiago se salva actualmente en media hora, estando separados sin embargo por más distancia. «Necesitamos que as nosas cidades estén mellor conectadas», afirmó.

Desde el Eixo Atlántico se subrayó también que la mitad de la inversión necesaria para el nuevo tendido podría ser financiada con fondos europeos.