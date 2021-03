Polémica entre el Concello de Ferrol y el PP de Pontevedra por la comparación entre las dos ciudades a cuenta del futuro de Ence

0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol 04/03/2021

Enfrentamiento abierto entre el PP y el Gobierno ferrolano (del PSOE, en minoría) a cuenta de las palabras que el presidente popular pontevedrés, Rafael Domínguez, lanzaba como arma arrojadiza este miércoles a cuenta de la posible marcha de Ence: «Pontevedra va en camino de convertirse en el nuevo Ferrol». Se lo advertía el popular en una rueda de prensa al alcalde de la ciudad del Lérez, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG). Pero la reacción ha llegado 155 kilómetros al norte. En la ciudad naval, que arrastra desde hace décadas los efectos de una reconversión industrial que pasó factura con una crisis económica y laboral que se traduce en altas cifras de paro y una imparable sangría demográfica, la comparativa sentó como un tiro, y como tal, la indignación corrió como la pólvora por las redes sociales.

El propio Concello decidió intervenir, y lo hizo oficialmente este jueves. El alcalde, Ángel Mato, cabeza de un gobierno socialista en minoría -con ocho de los 25 concejales de una corporación en la que el grupo mayoritario es, precisamente, el PP, con 12 ediles- calificó de «ataque gratuíto» el recibido por los populares pontevedreses. Domínguez, dijo, «valeuse do desprezo á nosa cidade coma unha arma para un debate que nada ten que ver con Ferrol». Y exigió una rectificación de estas palabras, invitando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en su condición de presidente del PPdeG, y al secretario general del partido, el ferrolano Miguel Tellado, a reprobar esas manifestaciones, atendiendo especialmente a su condición de vecino de la ciudad. Y apeló al presidente del PP en Ferrol, portavoz del grupo municipal popular y exconselleiro, José Manuel Rey Varela: «Estou convencido de que o portavoz popular no Concello de Ferrol non comparte de ningunha maneira o menosprezo que fixo o seu compañeiro de que así o trasladará tamén».

Ferrol, acostumbrado a ser equiparado con la ciudad norteamericana de Detroit, que creció al amparo de una industria automovilística que generó cientos de miles de empleos, pero que quedó sumida en una profunda crisis tras la bancarrota en que se declaró por la reestructuración industrial, no acepta que el PP de Pontevedra la haya convertido en sinónimo de declive y abandono, pese a reconocer una situación que afecta a toda la comarca. A este respecto, Mato devolvió el dardo al PP: «Non se pode vir a Ferrol de fin de semana a botar balóns fóra, como se a Xunta non tivera ningunha competencia en materia industrial e coma se o PP nunca gobernara en Ferrol, Santiago e Madrid con tres maiorías maiorías absolutas, cun resultado á vista de todos. E isto -apostilló- non foi precisamente no século pasado».

El alcalde ferrolano concluyó demandando para Ferrol «o respecto que merece», instando a la Xunta a asumir sus competencias en industria y reclamando las inversiones pendientes en toda la comarca.