Las nuevas tecnologías revolucionan el fondo de armario

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia isidoro valerio

18/11/2020 17:18 h

Las aplicaciones móviles han puesto al alcance de todos poder vender en cualquier lugar del mundo aquello que ya no usamos y que puede tener una segunda vida. Probablemente esto tenga también que ver con la crisis que atraviesa el comercio tradicional, sobre todo el sector de moda y confección. Y es que aplicaciones como Vinted, dedicadas a la compra y venta de moda de segunda mano, es uno de los escaparates más grandes de Europa a través del que 35 millones de personas compran o venden ropa, con una logística que funciona como un reloj suizo y que hace que un abrigo que ayer estaba en un armario de una casa alemana pueda usarlo a los pocos días una persona que pasea por la calle Real o viceversa. Las ferrolanas Esperanza y Ánxela Vázquez Dopico lo saben bien. Probaron un día el sistema y ahora su vieja ropa está en muchos lugares. Por ello han creado un perfil propio denominado Vazdopclothes y a través del mismo van dando salida a toda la ropa que ya no usan. El secreto, apunta Esperanza, es vender a bajo precio, entre 5 y 15 euros. No tratan de ganar dinero, pero sí evitan tener los armarios llenos de ropa que no usan y que también almacenan en un bajo de la calle del Carmen que les presta su abuela. Quién sabe si su lado virtual se hará físico más adelante. De momento preparan oposiciones y confiesan que tienen tres pasiones: moda, diseño y fotografía, a las que le dan rienda suelta en ratos libres con su perfil en Instagram para mostrar su ropa a la venta y en Vinted para venderla. Apuntan que es su válvula de escape cuando no están estudiando.

Punto de recogida

Las aplicaciones móviles y los gigantes de la distribución y la moda quieren hacer más fácil la logística de envíos a los usuarios del comercio online para que sus pedidos lleguen a tiempo y así evitar que las empresas encargadas de llevar los paquetes se encuentren con que a la hora del reparto no hay nadie en casa. Por ello en ciudades como la nuestra hay diversos Punto Pack, establecimientos colaboradores en los que se pueden recoger o enviar nuestros pedidos. Los utilizan Esperanza y Ánxela para sus ventas en Vinted, y también lo usa Lorena Ramos, a quien precisamente encontramos en uno de estos puntos. Lorena acude a por su paquete a la Central Librera de Calle Real, en donde Bárbara Dopico, tras comprobar que todo está correcto, se lo entrega sin esperas. Es curiosamente una compra a través de Vinted que Lorena decidió recibir en un Punto Pack. Coincidimos también con Montse Fernández, de la empresa de logística Correos Express. Señala que todos los días dejan en los Punto Pack infinidad de paquetes de lo más diverso. En Ferrol, además del de la Central Librera de calle Real hay puntos en Canido, Ultramar, Esteiro y en Alcampo, y la gente escoge el más próximo. Bárbara apunta que a ellos en la librería les genera mucho movimiento y les ayuda a ganar clientes que de otro modo no entrarían en el local, así que, todos contentos.

Algo rico en tu puerta

La Première Café a través de la web lapremierecafe.com, triunfa con las Wood Box. La cafetería de la plaza de Armas está cerrada pero mantiene abierto el servicio denominado Wood Box, unas bonitas cajas de madera que entregan a domicilio o se pueden recoger en el local, con desayunos a base de galletas, bollería, pan, mermeladas y zumo natural de naranja. También meriendas con bollería, embutidos y pan en un mix dulce y salado. El contenido es personalizable y por un precio de 24 euros podemos enviar un delicioso detalle a cualquier lugar de Ferrol y comarca. Se pueden enviar como regalo o para darse el gusto y nos lo llevan a casa, la oficina o el trabajo desde primera hora de la mañana hasta la de la merienda. Pablo Pedreira comenta que se siente un poco como el mensajero de aquel programa Hay una carta para ti. En este caso es una caja y afirma que a diferencia del programa nadie la rechaza y tiene una excelente aceptación. Él, su hermano Juan Pedreira y Veva Paisal forman el equipo que cualquier día puede llamar a tu puerta con una Wood Box. La caja es muy bonita y no hay que devolverla. El contenido está para disfrutarlo y compartirlo. En breve también habrá formato caja de cartón, más económico e igual de rico.