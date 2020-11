Berta propone desde Ferrol los looks «comfy» de Space Flamingo, la marca de la actriz Paula Echevarría

0

La Voz de Galicia Carla Elías

Ferrol 19/11/2020 13:10 h

Las restricciones de movilidad por la pandemia sanitaria, el toque de queda y la cuarentena ha impactado de lleno en el mundo de la moda. Cuando el año pasado por estas fechas las tiendas se llenaban de vestidos de brillo y lentejuelas para empezar a pensar en las celebraciones navideñas, ahora arrasa un estilo de moda totalmente opuesto. La ropa arreglada y para salir de fiesta ha dejado espacio a abrigosos chándales, jerséis o plumas para disfrutar de jornadas al aire libre y tardes en el hogar. «Es lo que está de moda», explica Araceli Arrillaga, de la tienda de moda Berta Boutique. Quien haya paseado estos días por delante de su escaparate en la calle Magdalena de Ferrol habrá visto a sus maniquíes ataviados con las prendas de una de las marcas de moda del momento, Space Flamingo, de la actriz e influencer Paula Echevarría. «La gente pregunta porque es mono y es bastante tendencia», señala Arrillaga.

¿Qué propuestas ofrece esta marca? Divertidas camisetas estampadas con el característico flamenco espacial —logotipo de la marca—, y la combinación estrella de la temporada de invierno, sudaderas a juego con sus jogguers.

Araceli apostó por esta marca como una opción más asequible, con fama y repercusión en las redes sociales y muy en tendencia para estos momentos de incertidumbre en su tienda multimarca. «Este momento es horrible para nosotros en ventas», lamenta la responsable. Señala que la cancelación de fiestas y bodas les hizo «un daño terrible» y el cierre perimetral de Ferrolterra también provoca que pueda acudir menos gente a la tienda. Por ello se ha vuelto esencial la venta por Internet y la promoción en sus redes sociales. Berta Boutique cuenta con mil seguidores en Instagram y se ha convertido en un escaparate para gente de todo el país que busca prendas muy especiales. «Tengo un Instagram bastante trabajado, a veces hasta contesto 300 mensajes por día, depende de la prenda», indica.

También se apoya en su plataforma de venta online para luchar contra la crisis derivada de la pandemia sanitaria. «Puedo tener unos 4 o 5 envíos por día», indica. Reconoce que al contar con prendas de ropa muy especiales despiertan el interés de gente de todo el país. «Las prendas que subo son diferentes, especiales, cosas que no ves en la calle, es más fácil la venta», explica.

Los abrigos más especiales

¿Cuáles son las tendencias que triunfan en su establecimiento. «Plumas, lana, jerseys, vaqueros... ropa para no complicarte la vida», incide. De entre toda la colección de su tienda destaca, como piezas más especiales, los abrigos de Tete by Odette. «Son impresionantes. Ya no necesitas maquillaje ni nada, te viste el abrigo. Son una pasada», recalca Araceli.