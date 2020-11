Adri: «Este año no entran las ocasiones que sí entraban en la pasada campaña»

0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / La Voz 16/11/2020 23:16 h

El ferrolano Adrián Martínez Vara lamenta la falta de suerte del equipo a la hora de aprovechar las ocasiones: «O Parrulo tiene que seguir en la dinámica en la que estamos y en algún momento el balón tendrá que entrar en la red. En la temporada pasada entraban todas o casi todas y en esta campaña, en la que no hemos cambiado nada, no entran. El año pasado hice muchos goles y sigo chutando igual, pero son etapas en las que la pelota no quiere entrar y no quiere entrar, por lo que para volver a la buena línea hay que trabajar más, chutar más que nunca e intentar hacer más goles, porque cuanto antes cambiemos la dinámica antes mejorará la situación».

Adri espera un encuentro muy igualado. «El BeSoccer UMA Antequera es un rival de nuestra liga, por lo que me espero un partido muy igualado. Necesitamos un poco más de intensidad que ellos, no tener errores atrás, defender bien, porque ellos son muy ofensivos, con jugadores de mucho uno contra uno. Tenemos que empezar a marcar goles y espero que esta noche llegue la primera victoria y que nos ayude a cambiar la dinámica».

Del rival destaca que es una plantilla con mucha gente joven. «El UMA Antequera está formado por un equipo joven y alegre. Sobresale su uno contra uno y su juego de cuatro. Además, les gusta mucho tener la pelota, aprietan mucho. Nosotros también tendremos que meterle mucha intensidad a nuestro juego para que no estén cómodos».

Adri le pide a la afición, que estará ausente en este partido, debido a las restricciones por el covid-19, que siga creyendo: «Que siga de nuestro lado, que nos lo transmiten en el día a día, eso no cambia por lo que espero poder darles una alegría, que es lo que se merecen sin duda».