Condenan a Beatriz Sestayo por injurias a un juez al que tachó de machista en Facebook

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 16/11/2020 16:26 h

La jueza de lo Penal 2 de Ferrol ha condenado a la secretaria general del PSOE ferrolano, Beatriz Sestayo, al pago de una multa de 2.100 euros por cometer un delito de injurias con publicidad al insertar en sus redes sociales comentarios sobre el que en mayo de 2017 era titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la ciudad. Además, le ha impuesto el abono de una indemnización al afectado de 500 euros por los daños morales causados. La denunciada también deberá publicar la sentencia, una vez sea firme, en su perfil de Facebook.

En su sentencia, la jueza de Penal indica que la ahora condenada «emitió un juicio de valor sobre el magistrado, tachándolo de machista, -expresión de evidente carga ofensiva-, sin exponer fundamento alguno que lo avale», añadiendo que esa acusación se convierte «en un puro insulto que no solo guarda relación con el desempeño profesional del juez, sino también con su vida privada o familiar, pues se supone que el varón machista lo es tanto en lo personal como en lo profesional»

La juzgadora sostiene que «no se juzga aquí un improperio cualquiera, ni una crítica a las resoluciones del juez que pudieran considerarse más o menos acertadas, sino que se acusa de machista al magistrado que conocía en este partido judicial de las denuncias por violencia de género». Y apostilla que esa acusación carece de «base fáctica ni argumentos que la respalden», poniendo en duda la capacidad profesional del perjudicado. Además, destaca en la resolución que la acusación se realizó «con la publicidad que proporciona una red social como Facebook» y que fue formulada «por una persona muy conocida en Ferrol por su dedicación a la política y con responsabilidades públicas en temas de mujer».

En el presente fallo judicial se considera probado que Sestayo intervino como denunciante en un procedimiento por un presunto delito de violencia de género y que, tras recibir declaración a las partes, el magistrado decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones y denegó la orden de protección solicitada por ella. Se añade que, tras recibir la notificación del citado auto, Sestayo comenzó a publicar en su perfil público de la red social Facebook una serie de comentarios referidos al magistrado, del tenor literal siguiente: «Más de 74 peticiones de una mujer a su ex que constan por sms para que la deje en paz no le parecen relevantes al juez instrucción 2 Ferrol»...«porque los jueces aún son demasiado impunes en este país y la sensibilidad de estos machistas es la que es»...«pero al juez de Violencia de Género de Ferrol se ve que considera que la voluntad de las mujeres es inútil y debe estar al servicio del macho»...«Ya van varias del juez de Violencia de Género de Ferrol»... «A min constame que moitas mulleres e profesionais queixánse do machismo e mal trato desde xuiz, e eu non teño medo a pronunciarme públicamente porque creo que os xuices no son intocables»..."no es uno sino muchos casos. De hecho tu "constancia" deberías pasarla por las quejas recibidas por multitud de mujeres maltratadas en los CIM de la comarca, como nos consta a las profesionales que los atendemos. Cada cual que tenga su opinión, mi conocimiento y experiencia lamentablemente dicen otra cosa muy diferentes, absoluta falta de sensibilidad»..

La jueza de lo Penal añade que «en el momento en que se realizaron dichos comentarios la acusada era secretaria general del PSOE en Ferrol, así como portavoz del grupo municipal de dicho partido en el Ayuntamiento de esta ciudad. Tenía además competencias en el área de mujer del referido Ayuntamiento, era abogada en ejercicio y asesora en el CIM de Ares. En su perfil de Facebook tenía más de 2000 seguidores. Los comentarios antes transcritos provocaron diversas respuestas por parte de terceras personas».