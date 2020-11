La Voz y el Área Sanitaria de Ferrol organizan un encuentro virtual de cuidados paliativos

0

Ferrol / la voz 13/11/2020 19:40 h

La pandemia ha cambiado los formatos, pero no detiene las acciones de educación para la salud. De hecho, el próximo lunes La Voz y el Área Sanitaria de Ferrol organizan un encuentro virtual para hablar de los cuidados paliativos con el especialista del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol Marcelino Mosquera Pena. Las medidas de seguridad para evitar contagios del covid-19 no aconsejan un coloquio como los que se ponían en marcha con motivo de las Charlas Saludables, pero el formato se reproducirá casi de la misma forma a través del canal de YouTube y de las redes sociales de La Voz.

Marcelino Mosquera cuenta con una amplia experiencia en el cuidado de los pacientes más frágiles, ya que es especialista en Geriatría, cuenta con un Máster en Cuidados Paliativos, otro en dolor y es el responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Además, fue uno de los impulsores del servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO), preside la Sociedad Gallega de Cuidados Paliativos y es docente de múltiples cursos sobre este tipo de atención. Este especialista cuenta que ha escogido el título del encuentro, Atención Paliativa, esa gran desconocida, para destacar, en primer lugar, que este tipo de cuidados no son solo para el final de la vida, sino para muchas enfermedades en las que los enfermos no son terminales. «Hay que diferenciar entre cuidados terminales y paliativos, que pueden necesitar un amplio número de pacientes de enfermedades como el párkinson, por ejemplo, y durante muchos años», explica un especialista médico que asegura que en su consulta hay personas que se atienden durante una década.

¿Cómo es la atención?

El responsable del CHUF apunta que hay muchas falsas creencias en este ámbito, como el uso de fármacos, por ejemplo. «La morfina no es un medicamento de último recurso, una sentencia», precisa sobre una atención en la que no solo se recetan calmantes, sino que implica a un equipo muy nutrido de profesionales. Así, en el servicio de cuidados paliativos hay psicólogos, especialistas en farmacia y hasta un capellán para cubrir las necesidades espirituales, además de expertos en cuidados paliativos.

Entre todos se hace una valoración basada en la decisión de cada paciente, en cómo desean vivir y hasta en cuánto dolor quieren afrontar o de qué manera. «Hay personas que no quieren que les retiren todo el padecimiento y eso también se respeta», precisa un especialista que recuerda que desde su servicio se hace una medicina altamente tecnificada y basada en la escucha a cada paciente.

El encuentro que retransmitirá el lunes La Voz también abordará otros aspectos de unos cuidados que hace pocas semanas celebraron su jornada internacional y sobre los que los especialistas recuerdan que son un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

«Los cuidados paliativos son una medicina avanzada para el final de la vida», resume el responsable de un servicio del CHUF que recuerda que es una forma de atención centrada en la persona. Por eso, otra máxima que se desarrollará en el encuentro es que es una atención que no se ocupa de la muerte si no de la vida del paciente y por eso no cuentan con un horizonte temporal definido.

También habrá tiempo para repasar cómo están estos cuidados en el resto de Europa, donde se han desarrollado hasta el punto de convertirse en una especialidad médica, algo que implica la formación de más profesionales en un campo que cada año incrementa más el número de pacientes.