El CHUF acoge una jornada para actualizar la atención de enfermedades de transmisión sexual

Ferrol / la voz Ferrol / la voz 13/11/2020 19:46 h

Las enfermedades de transmisión sexual fueron el eje de una jornada coorganizada entre la Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia y el Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Las medidas anti covid marcaron un encuentro en el que los asistentes se dividieron entre el salón de actos del Arquitecto Marcide y del Hospital Naval. Uno de los objetivos es que los participantes mejoren la coordinación y actualicen las guías y protocolos.

Los coordinadores de la acción son el jefe del Servizo de Obstetricia e Xinecoloxía, el especialista Manuel Ángel Veiga Tuimil; y el ginecólogo Javier Martínez Pérez-Mendaña: «O obxectivo xeral desta nova edición é optimizar a asistencia sanitaria ás mulleres con infeccións de transmisión sexual (ITS) na Área Sanitaria de Ferrol», precisan los promotores de una acción en la que se abordan las patologías y se «promove a prevención das ITS na área involucrando a tódolos profesionais implicados na atención á muller, dende promover o diagnóstico precoz das ITS; e mellorar os circuítos de toma de mostras e procesado das mesmas, así como as derivacións entre os niveis asistenciais e as unidades da Área Sanitaria de Ferrol».

En este sentido, recuerdan que en el 2008 profesionales de Ferrol desarrollaron la primera guía de ITS del Área Sanitaria de Ferrol: «Supuxo un primeiro paso na racionalización da atención das mesmas na área -precisan los autores -. No ano 2018, constituíuse un novo grupo de traballo encamiñado a resolver aquelas situacións non resoltas na guía previa, por iso esta xornada contribuirá ó desenvolvemento da nova guía e á difusión das novas recomendacións e a estratexia da OMS».