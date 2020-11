Los positivos en los colegios de Ferrolterra bajan de 106 a 95

0

La Voz de Galicia

Ferrol 13/11/2020

Los contagios en los centros educativos del área ferrolana siguen descendiendo. Según el último parte de la Xunta, la cifra total de positivos se sitúa en 95, once menos que el día anterior. La situación actual en las escuelas infantiles, los colegios y los institutos es la siguiente: Escuela Infantil de Cedeira, (2 casos y 2 aulas cerradas); Escuela Infantil de Piñeiros, en Narón (1); CEIP Mosteiro de Caaveiro, de A Capela (2); CPI As Mirandas, de Ares (5); CEIP Santa María, de As Pontes (1); IES Moncho Valcarce, de As Pontes (4); CEIP Manuel Fraga Iribarne, de Cariño (3); IES Cabo Ortegal, de Cariño (1); IES Punta Candieira, de Cedeira (2); CEIP A Barqueira, de Cerdido (1); Jorge Juan de Fene (2); IES de Fene (2); Cruceiro de Canido (1); CEIP de Esteiro (1); CEIP de Pazos (2); CEIP Recimil (1); CIFP Ferrolterra (3); Rodolfo Ucha (1); Compañía de María (3); Cristo Rey (2); La Salle (2); San Rosendo (1); Tirso de Molina (5); IES Concepción Arenal (4); IES Catabois (4); IES Ferrol Vello (1); IES Leixa (1); IES Sofía Casanova (3); CEIP San Ramón, de Moeche (1); Unión Mugardesa (1); CPR Loyola, de Mugardos (1); IES de MUgardos (2); CEIP A Solaina (1); Ponte de Xuvia (2); Virxe do Mar (1); O Feal (6); Ayala de Narón (1); Santiago Apóstol (2); CRA de Narón (3); IES Terra de Trasancos (2); CEIP Maciñeira, de Neda (1); CEIP San Isidro, de Neda (1); Couceiro Freijomil, de Pontedeume (1); CEIP de Andrade (1); IES Fraga do Eume (1); CPI de San Sadurniño (3) y CPI Atios, de Valdoviño (3).