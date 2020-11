Un contagio menos en los centros escolares: 106

0

La Voz de Galicia

Ferrol / la voz 12/11/2020 19:56 h

Nuevo descenso de casos en las aulas de la comarca. Por centros, los positivos se encuentran en tres escuelas infantiles de Cedeira (donde hay dos y dos clases cerradas); en la de Esteiro de Ferrol (1) y en la de Piñeiros de Narón (1). En A Capela tiene contagios el CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro (2); en el CPI As Mirandas de Ares hay 5: en As Pontes en el CEIP Plurilingüe Santa María y el IES Moncho Valcarce (5); en Cariño el CEIP Manuel Fraga Iribarne (2) y el IES Cabo Ortegal (1). Cedeira también cuenta con dos centros afectados: CEIP Nicolás del Río (1) e IES Punta Candieira (3). Cerdido tiene un contagio en el CEIP da Barqueira. En Fene hay en el CPR Plurilingüe Jorge Juan (2), el IES de Fene (2).

En Ferrol hay casos en los CEIP Cruceiro de Canido (1); Esteiro (2); Pazos (2); Manuel Masdías (1); Recimil (1); en los CIFP Ferrolterra (2) y Rodolfo Ucha Piñeiro (1); en los CPR Plurilingüe Compañía de María (3), Cristo Rey (2), Jesús Maestro (1), Plurilingüe La Salle (2); Sagrado Corazón (2), Tirso (5) y San Rosendo (1). Los IES afectados son Concepción Arenal (4), Catabois (4), Ferrol Vello (1), Leixa (1) y Sofía Casanova (3).

En Moeche en el CEIP de San Ramón (1). En Mugardos, el CEIP Unión Mugardesa; el CPR Loyola (1) y el IES de Mugardos (2).

En Narón: los CEIP A Solaina (2), Piñeiros (1), Ponte de Xubia (2) y Virxe do Mar (1); el CPI do Feal (7); los CPR Ayala (1) y Santiago Apóstol (2). El CRA de Narón (3) y el IES Terra de Trasancos (3). En Neda los CEIP de Maciñeira (1) y San Isidro (1). En Pontedeume el CEIP Couceiro Freijomil (1) y el Andrade (1), además del IES Fraga do Eume (1). En San Sadurniño el CPI de San Sadurniño (3) y el CPI de Atios (3) en Valdoviño.

Residencias

En el balance de transmisiones en los centros de mayores hay un interno infectado en Mi Casa de Ferrol, doce en As Fragas y 42 en Nosa Señora das Virtudes (ambas de Pontedeume). Los trabajadores con coronavirus son uno en el centro de Laraxe de Cabanas; dos en As Fragas y 18 en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume. En centros asistenciales hay un empleado afectado en el Souto de Leixa y otro en la residencia Aspanaes de As Pontes.