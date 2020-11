El comercio ferrolano se suma a las protestas de la hostelería y reclama un plan de ayudas para el sector

0

«Los datos de nuestro sector son demoledores. Con el cierre perimetral ya sufrimos mucho, porque gran parte de nuestros clientes proceden de otros municipios de la comarca, y ahora, con el cierre de la hostelería todavía estamos peor, porque una cosa tira de la otra y sin gente en las calles es difícil vender». La frase sale de boca de Cristóbal García Nores, presidente del Centro Comercial Aberto (CCA) A Magdalena, quien ayer mismo anunció que los comerciantes se sumarán a la protesta convocada por la hostelería para esta mañana en la plaza de Armas, «en solidaridad con ellos y también para exigir un plan de ayudas para nuestro sector».

El presidente de la CCA A Magdalena asegura que el colectivo local de comerciantes nunca había sufrido una crisis como la actual y por ello apela al apoyo de la ciudadanía. «Cada uno es libre de comprar dónde quiera y por supuesto nosotros no vamos a decirle a nadie dónde tiene que gastar, pero hay que pensar que los comercios y la hostelería dan vida a Ferrol y cada vez que uno echa el cierre somos menos ciudad», advierte.

Aunque reconoce que los avances del pequeño comercio con las ventas on line están ayudando al sector, Nores asegura que las compras por Internet no compensan las pérdidas registradas en la venta física. Y advierte además de que en estas circunstancias, con las autoridades pidiendo a la gente que no salga a la calle, resulta difícil competir con «monstruos» como Amazon.