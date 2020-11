Caballero sitúa al dique para Navantia como la prioridad de su partido para optar a fondos de recuperación

0

12/11/2020

El secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha asegurado este jueves que su partido priorizará la construcción del dique cubierto que se demanda para Navantia Ferrol como el proyecto de más interés a optar a los fondos europeos para la reconstrucción por la pandemia del coronavirus. Delante de las puertas del astillero ferrolano, acompañado por el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, Caballero afirmó que la ejecución de esta infraestructura va a ser «a nosa prioridade por riba dos 108 proxectos da Xunta», en alusión a las actuaciones que maneja el Gobierno autonómico y que el socialista dijo «non coñecer».

Afirmó que la filosofía con la que se han aprobado esos recursos comunitarios marca que han de destinarse a aquellas actuaciones que tengan una mayor trascendencia para los territorios, por lo que añadió que la construcción del dique —una de las piezas esenciales de modernización de la factoría ferrolana— encaja a la perfección en esa estrategia. No obstante, aludió a la necesidad de llevar a cabo una evaluación previa para evitar que los fondos puedan chocar de alguna manera con las ayudas de Estado.

Preguntado por si solicitará al Ejecutivo central la inclusión de una partida en los Presupuestos Generales del Estado, el secretario general de los socialistas gallegos afirmó que «temos que ver cómo desenvolver o proxecto do asteleiro a través dunha inversión que poida recoller fondos de distintos mecanismos. Temos que poñer todos os mimbres para que se poda levar adiante. Buscaremos a cooperación do Goberno de España, da Xunta, do Concello de Ferrol e da dirección de Navantia».

Taller de subbloques

Por ahora, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dueña de los astilleros públicos, solo ha autorizado la construcción del taller de subbloques, la otra pieza esencial, con el dique cubierto, de la transformación y digitalización del naval de la ría. Implica una inversión de cien millones de euros.

El alcalde de Ferrol recordó que el proyecto de transformación del astillero comenzó con un proceso de análisis de la competencia mundial de Navantia y también con la puesta en marcha de una unidad mixta de investigación. «Entendemos que agora que se está producindo a incorporación de xente nova a Navantia, e que existen distintos fondos enriba da mesa, todas as administracións temos que traballar conxuntamente para conseguir que Navantia siga a ser un asteleiro competitivo, non só en España, senón a nivel internacional». Insistió en que el dique y el taller de subbloques permitirán «incorporar as tecnoloxías intelixentes, reducir os custes de fabricación, facelo menos dependente da man de obra, e evitar o reprocesamento de traballos por falla de calidade». Además, aseguró que presenta un inversión con un retorno inmediato, de forma que en los primeros buques que se construyan con estas infraestructuras ya se consiguen ahorros de «varios millóns de euros».