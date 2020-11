Héctor Souto: «El equipo se tomó con naturalidad los positivos por el covid-19»

0

06/11/2020

O Parrulo regresó al trabajo, tras pasar una cuarentena por tres positivos por el covid-19 en el primer equipo. Héctor Souto, el preparador de esta plantilla, asegura que sus jugadores vivieron con naturalidad esta situación, aunque pendientes de la sintomatología de los infectados. Destaca que todo es un poco extraño, pero que él es partidario de que la competición se siga desarrollando con la máxima normalidad, siempre que sea segura y que no haya problemas de salud.

-¿Cómo está el equipo?

-De salud estamos bien. Los jugadores que estaban infectados, excepto en el caso de Diego Núñez y de Xoán Prados, del cuerpo técnico, ya han superado el virus. El resto ya habían dado negativo en las pruebas PCR.

-¿Lo han vivido con preocupación?

-Lo llevamos con naturalidad, dentro de lo que fue y de la gravedad que tiene el asunto. No creo que hubiera muchos jugadores alarmados por estar contagiados, después de darse los positivos, todo el mundo estuvo tranquilo. Siempre estuvimos atentos a la sintomatología de los infectados, que en ninguno de los casos fue grave. Tuvieron algo de fiebre, dolor de cabeza, mucho cansancio, etc. Estos síntomas leves nos ayudó a llevarlo mejor.

-¿Cómo fue la cuarentena?

-Dura. A mitad de temporada tener que parar de entrenar diez días, en el caso de algún jugador más tiempo, es bastante difícil. Tampoco fue fácil el desconfinamiento, algún jugador solo estuvo once días encerrado en su casa, pero hay otros que llevan ya catorce días y todavía no sabe cuándo saldrá. Cuando regresamos al trabajo no lo hicimos todos juntos. Sin embargo, hicimos lo que pudimos, ya que el martes ya tenemos partido de liga.

-O Parrulo tiene dos partidos aplazados y otros clubes están en la misma situación. ¿Es difícil afrontar una liga de esta forma?

-Hay muchos equipos que han podido disputar todos sus partidos y otros, creo que somos seis o siete clubes, que hemos tenido que aplazar partidos por contagios. Está claro que es una liga un poco extraña. No sabes muy bien cómo va a evolucionar la competición. Nosotros tenemos que afrontar el martes un partido contra el Betis y ellos tienen tres positivos por coronavirus. A diferencia de lo que sucede en Galicia, ellos sí que han podido seguir entrenando, mientras que nosotros, según las normas de la Xunta, no lo pudimos hacer, tuvimos que confinarnos. No se entiende bien por qué esta diferencia, en cada autonomía se toman medidas diferentes y no es justo No es lo mismo apartar a los contagiados y el resto seguir entrenando, que apartar a los contagiados y el resto pasar una cuarentena y dejar de entrenar diez o doce días. En O Parrulo siempre hemos priorizado los temas de salud, que es lo realmente importante, por eso creo que la decisión de confinarnos tomada, tanto por parte de la Xunta, como de nuestros servicios médicos, ha sido la adecuada. No creo que tenga sentido hacerlo de otro manera.

-¿Se jugará el martes?

-En principio, la jornada está marcada. De hecho, ellos siguen entrenando con normalidad, tienen tres bajas por coronavirus (un jugador y dos del cuerpo técnico). Todos los jugadores han estado en contacto con los positivos, pero se han hecho pruebas y han dado negativas y por eso vendrán a jugar. Es una situación dispar a la nuestra, ya que tras los positivos nos tuvimos que confinar todos.

-¿Es partidario de que la competición siga su curso?

-Evidentemente, al menos siempre que sea segura para todos. Tiene que haber unos límites. Yo entiendo que el deporte es bueno y una vía de mantenerse saludable frente a la pandemia. Lo que pasa es que se están suspendiendo muchos partidos, ya no solo en fútbol sala, sino en otros muchos deportes. Habrá que ver cómo evoluciona toda esta situación y a ver lo que se decide. Yo creo que el fútbol sala no va a parar, que vamos a seguir jugando. Esperemos que con las medidas del gobierno y la pandemia, todo mejore y podamos seguir adelante.

-La lesión de Adri, los trece partidos a Helder, los tres positivos por covid, jugar sin el apoyo de la afición. ¿Vaya arranque de liga, les ha pasado de todo?

-La verdad es que sí. Ya empezamos con una gram incertidumbre sobre el futuro del club y cómo iba a afrontar el presupuesto sin el apoyo de la afición. Se retrasó hasta el límite la configuración de la plantilla, alguno de los refuerzos llegó justo antes del arranque de la temporada. Luego es verdad que llegó la lesión de Adri y la sanción a Helder. Hay que reconocer que las cosas no se nos están dado muy de cara. Por no tener, ni hemos tenido suerte en lo deportivo, ya que los dos empates han podido ser dos victorias. Yo no creo mucho en la suerte, aunque la verdad es que ha sido esquiva.