Doce nuevos positivos en las aulas de 62 centros educativos de Ferrolterra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B. A.

Ferrol 05/11/2020 17:19 h

La pandemia sigue avanzando en los centros educativos del área sanitaria de Ferrol, con un incremento de doce nuevos casos con respecto al miércoles, por lo que la cifra de contagiados se eleva ya a 151. La mayoría de los nuevos contagios se registran en centros de la ciudad de Ferrol. Como consecuencia de estas transmisiones se han tenido que cerrar cinco aulas, tres de ellas en las escuelas infantiles de Fene, Cedeira y en el centro de Esteiro de Ferrol. En la ciudad naval el CEIP de Pazos tiene otra aula cerrada. Y el IES Punta Candieira de Cedeira otra.

Los centros afectados son, en el caso de Ferrol, CEIP Cruceiro de Canido (2 casos), CEIP Esteiro (3), CEIP Pazos (5), CEIP Manuel Masdías (1), CEIP Recimil (1), CIFP Ferrolterra (7), CIFP Rodolfo Ucha (3), Conservatorio Xan Viaño (1), Compañía de María (2), Cristo Rey (2), Jesús Maestro (1), La Salle (1), Sagrado Corazón (3), San Rosendo (3), Santa Juana de Lestonnac (1), Valle Inclán I (1), Tirso de Molina (5), Educación Permanente de Adultos Santa María de Caranza (2), IES Concepción Arenal (5), IES Catabois (5), IES Ferrol Vello (1), IES Leixa (8) e IES Sofía Casanova (7) y Escuela Infantil de Esteiro (1). En Moeche nuevo positivo en el CEIP de San Ramón. En Narón, los positivos están en la guardería municipal de A Solaina (2), CEIP A Gándara (1), CEIP A Solaina (2), CEIP Virxe do Mar (2), CEIP Ponte de Xuvia (1), CPR Ayala (1), CPI O Feal (4), Santiago Apóstol (2), Colexio Rural Agrupado (7), IES As Telleiras (2) e IES Terra de Trasancos (8). En Ares en el CPI As Mirandas (3).

En Neda hay casos en el CEIP Maciñeira (1) y el IES Fernando Esquío (2). En Fene están afectados las escuelas infantiles de Fene (2) y Barallobre (1), además del CEIP de Sillobre (1), CPI A Xunqueira (1), IES de Fene (1) y Jorge Juan (2). En As Pontes hay positivos en el IES Moncho Valcarce (4) y el CEIP Santa María (1). También contagiados en Cabanas, CEIP Eladia Mariño (1); en Cedeira, CEIP Nicolás del Río (1) e IES Punta Candieira (5); en A Capela, CEIP Mosteiro de Caaveiro (2) y en Cerdido, CEIP A Barqueira (1). En Mugardos los centros con infectados son el CPR Loyola (2), CEIP Unión Mugardesa (1) y el IES de Mugardos (2).

En Pontedeume hay contagios en el CEIP Couceiro Freijomil (2); el IES Breamo (2); CEIP Andrade (1); IES Fraga do Eume (1). Mientras que en San Sadurniño hay covid en el CPI de San Sadurniño (3) y en Valdoviño en el CPI de Atios (4).