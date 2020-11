«Si hay que cerrar, que se cierre, pero con ayudas en la mano»

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 05/11/2020 22:21 h

Fueron los primeros en tener que bajar la persiana cuando estalló la pandemia y de nuevo en esta segunda ola se impone un cierre al sector. Los hosteleros -unos 800 profesionales en las tres comarcas- lamentan este golpe a sus negocios y acusan la incertidumbre que lleva planeando sobre sus establecimientos en los últimos nueve meses. Luisa Barro, gerente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca, espera que la Xunta arbitre rápido ayudas para el colectivo, y también que las medidas anunciadas por Concello y Diputación se apliquen rápido y sin mucha burocracia.

-Ferrol está acostumbrada a las crisis, ¿pero cree que son los peores momentos que ha vivido el sector?

-Creo que sí. Esto es nuevo para todo el mundo. Es una época en la que no sabes lo que va a venir a continuación. Cuando hay una crisis, limitas los gastos y tomas medidas adaptadas a esa situación, pero ahora mismo es que ya no depende siquiera de lo que decida uno mismo, sino de los que decidan las autoridades.

-¿Cómo están los ánimos entre los hosteleros, asumiendo el nuevo cierre?

-Por un lado se esperaba que fuera a pasar, aunque por otro tampoco acababan de creérselo. Lo que vemos es que si hay que cerrar, que se cierre, pero con un paquete de ayudas en la mano. La Xunta no puede cerrar los negocios y que estos no tengan con que vivir durante un mes. El Concello ya anunció que iba a haber más incentivos, y tienen que intentar también volver a rebajar los recibos del agua y las terrazas. No nos importa cerrar por el bien de la salud, pero con ayuda. Y no podemos olvidarnos de los profesionales del ocio nocturno, que están parados desde marzo y el impacto no son solo para los bares, también para los músicos y todo lo que se mueve alrededor.

-Precisamente porque llevan nueve meses con muchas restricciones, ¿temen cierres definitivos?

-Si el paro es solo un mes, esperemos que no, que aguanten. Habrá alguno que se quede por el camino, pero la mayoría volverá a abrir. Es su medio de vida, no tienen otra alternativa.

-Los dueños de los negocios se quejan de que se centre el foco en el sector, pero ¿entienden las restricciones?

-Desde que los establecimientos reabrieron están haciendo un gran esfuerzo, en el control de que los clientes se pongan la mascarilla, que se desinfecten las manos y que guarden las distancias, pero a las primeras de cambio son los que tienen que cerrar. Los comercios siguen abiertos, los colegios también y el virus sigue ahí.

-También hay otros focos de reunión, pero las terrazas son uno de ellos, ¿no?

-En pocas terrazas se acumula la gente. Con el virus vamos a tener que vivir y la responsabilidad de cada uno es esencial. En el sector, los que se tuvieron que ir confinados no fue porque se contagiaran en los locales, sino por contactos familiares. Se dio el caso de cuatro positivos en un establecimiento que eran todos de la misma familia, mientras que el resto de sus compañeros dieron negativo.

-Esta segunda ola al menos les coge con la aplicación de reparto a domicilio.

-Sí, lo que están en la aplicación están muy contentos. En Ferrol hay 25 y tenemos una lista de espera de otros 15 de Narón. Está funcionando muy bien, solo en la noche del viernes hubo 155 pedidos.

-¿Qué le pide a los ferrolanos para la hostelería durante el próximo mes?

-Que se porten y les echen una mano, porque hay muchos negocios que están haciendo comida para llevar, algunos están en la aplicación y otros no, pero se les puede encargar. Les pido que les ayuden.

-¿Y qué espera de las medidas?

-Ojalá que lo que se ha establecido funcione, que haya menos contagios, pero dejando todo exactamente igual, la gente saliendo a la calle y demás, y solo la hostelería cerrada, no sé qué es lo que va a pasar.