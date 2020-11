Retrasan citas para la vacuna de la gripe por falta de dosis en personas menores de 60 años

0

La Voz de Galicia

Ferrol 04/11/2020

Algunos centros de salud del Área Sanitaria de Ferrol han comenzado a llamar a personas que ya tenían cita para la vacuna de la gripe para aplazarla por falta de dosis. Los responsables de esta campaña alegan que están teniendo muchas más peticiones que el invierno pasado, pero que solo se demoran las citas a menores de 60 años y se da prioridad a la población incluida en grupos clasificados como diana en la que el virus hace más daño.

Recuerdan que los colectivos más sensibles incluidos en esta categoría tipificada como diana son mayores de 65 años, embarazadas o menores de 65 con determinadas patologías que sufren un gran empeoramiento con los síntomas de la gripe y mucho más si se añade el covid-19. Por esta razón, desde el área de Ferrol apelan a estos pacientes a pedir cita para vacunarse: «A campaña prolóngase ata o 31 decembro, co que aínda quedan estes dous meses para poder facelo», según aseguran.

Existencias

Cuando las dosis comenzaron a escasear en el resto de Galicia el Sergas alertó de que la población que no fuese de riesgo debía esperar al final de la campaña para pedir cita para pincharse. No obstante, desde la Consellería de Sanidade recuerdan ahora que de la vacuna antigripal tetravalente indicada para menores de 65 años hay 9.047 dosis disponibles. Y añaden que el domingo llegarán provisiones con la entrada de 66.950 dosis de tetravalente, entre otras: «No que atinxe á vacina destinada ás persoas de 65 ou máis anos, adquiríronse 571.830 doses, o que representa un aumento en 2020 de 126.830 dosis, un 28,50 %, con respecto a 2019. Neste momento, hai nos nosos almacéns de Galicia 27.570 doses e onte entraban outras 34.590 doses. A maiores hai adquiridas outras 40.000 no laboratorio distribuidor que serán servidas proximamente».

Las personas de cualquier edad que quieran inmunizarse solo tienen que pedirlo por Internet o por teléfono y se les dará una fecha y en el centro de salud ya le orientarán si debe ir a una sala o a la consulta de la enfermera por las normas anti covid. El Sergas garantiza que no hay riesgo de quedarse sin vacunar.