Javi Rey espera su oportunidad

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / la voz 05/11/2020 08:16 h

Javier Rey (Pontevedra, 29 años) lo tiene todo para ser un gran futbolista. Cuenta con un físico privilegiado (mide 1,86 y pesa 77 kilos), una buena técnica y está sobrado de experiencia. Incluso está en la mejor edad para rendir a su máximo nivel. Sin embargo, apenas juega diez o quince minutos por partido o simplemente no juega. Larraz es un técnico veterano, con oficio, que no va a tirar piedras contra su tejado con todo lo que está en juego. Ve a Javi Rey en el día a día, entrenamiento tras entrenamiento, y prefiere a otros jugadores antes que a él. Por lo tanto a Javi Rey, si quiere tener protagonismo en el equipo, no le queda otra que convencer al entrenador con su trabajo, sacrificio o actitud y el jugador así lo entiende. La competencia en la plantillas siempre es buena y mejora a todos.

Javi Rey pasó ayer por la sala de prensa de A Malata y no se queja, hacerlo sería una falta de respeto a sus compañeros. Tan solo dice que cuando sale al campo trata de hacerlo lo mejor posible y que entrena al cien por ciento para convencer a Emilio Larraz de que le ofrezca más minutos, aunque sí reconoce que es complicado brillar jugando solo diez o quince minutos en la recta final de los encuentros.

Emilio Larraz ha demostrado, desde que llegó al Racing, que al margen de los nombres, de las individualidades o currículo, siempre busca lo mejor para el equipo. Todo el mundo tiene su oportunidad. Frente al Zamora jugó Quique Fornos, mientras que Diego Seoane se quedó en el banquillo. También salió Fer Beltrán, anotó dos goles e hizo un gran trabajo. Es probable que se haya ganado la titularidad, al menos para jugar en el Helmántico de Salamanca. Los equipos grandes se construyen de esta forma, juegan los que se lo ganan.

Javi Rey también habló ayer del equipo y de la competición. «Este subgrupo es muy igualado -indicó-, con buenos equipos, por lo que muchos partidos se decidirán por detalles. Nosotros mejoramos cada día, estamos más cerca del equipo que queremos ser».

Lamenta lo sucedido contra el Zamora. «Con el 2-0 nos faltó saber dormir el partido, darle pausa, parándolo con faltas, pero llegó muy pronto el 2-1. Ahora no queda otra que aprender de los errores, corregir cosas y mejorar».

Insiste en que en el Racing se trabaja para ser un equipo dominador y que controle en juego. «Esa es la idea con la que trabajamos. Además, intentamos ser un buen bloque, jugar con las líneas muy juntas, tanto arriba como abajo. Es el camino por el que vamos», indicó el jugador.

Admite que el partido del domingo en el Helmántico es complicado. «Lo conozco, jugué allí cuando militaba en el Guijuelo. Será un partido difícil, frente a un rival complicado que como nosotros pretende quedar entre los tres primeros clasificados y que se ha reforzado bien. Tienen un bloque muy compacto».