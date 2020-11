O Parrulo vuelve a entrenar tras la cuarentena por el covid-19

0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / la voz 04/11/2020 04:00 h

Los mayoría de los jugadores y equipo técnico de la plantilla de O Parrulo ya han retornado a los entrenamientos en el pabellón de A Malata, tras los positivos detectados de covid-19 que obligaron a aplazar dos partidos de liga, uno de ellos frente a ElPozo de Murcia y el otro contra el Jaén Paraíso Interior. El club comunicó que eran tres positivos, aunque sin especificar si eran de jugadores o equipo técnico.

El objetivo de O Parrulo Ferrol es recuperar este tiempo de parón sobre la pista, con el objetivo de aprovechar esta semana al máximo, para poder llegar en las mejores condiciones posibles a su próximo partido, donde recibirán al Real Betis, el próximo martes 10 de noviembre, a las 20.15 horas, en el Pabellón de A Malata.

Los ferrolanos son ahora mismo el colista de la Primera División con solo dos puntos, fruto de dos empates en cinco partidos disputados. Los ferrolanos no han tenido suerte en este arranque de liga. Los fichajes no rinden en la medida que se esperaba, la lesión de Adri, la sanción de 13 partidos a Hélder y después los positivos por el covid-19, que han cortado la preparación del equipo. Sin embargo, a los ferrolanos no les queda otra que seguir luchando.