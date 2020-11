El Concello de Ferrol y la Diputación anuncian una partida de dos millones para ayudar a pymes y autónomos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ferrol 04/11/2020 17:20 h

El Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña buscan la fórmula para hacer llegar a los autónomos y a las pequeñas empresas del municipio una nueva línea de ayudas que estará dotada con cerca de dos millones de euros para hacer frente a las dificultades económicas derivadas del coronavirus que afectan especialmente al sector de la hostelería. El alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, mantuvieron un encuentro en el consistorio ferrolano tras el que avanzaron los contenidos generales de estas partidas, que también tendrán proyección en las ciudades de A Coruña y Santiago. En este sentido, el titular de la Diputación explicó que «só temos competencia en concellos de menos de 50.000 habitantes, pero a lei nos permite realizar actuacións excepcionais en materia de apoio a cidades e creo que o contexto sanitario actual xustifica esa colaboración que se vai a materializar coa Coruña, con Santiago e con Ferrol».

La Diputación aportará tres millones de euros, que se sumarán a los 12,5 millones del PEL-Reactiva que la entidad provincial, en colaboración con los concellos coruñeses, tiene en marcha para apoyar a los pequeños negocios locales afectados por el covid-19. Actualmente, 88 municipios de menos de 50.000 habitantes están canalizando todas las solicitudes de su tejido empresarial, con ayudas que van desde los 1.500 hasta los 3.000 euros. En la comarca, los ayuntamientos de Narón, Valdoviño y Monfero acaban de anunciar la apertura de sus respectivas convocatorias, con unas partidas de 457.292 euros, 85.997 euros y 28.179 euros, respectivamente.

Comercio, hostelería y ocio

Las ayudas que impulsa la Diputación están dirigidas fundamentalmente al sector de la hostelería, el comercio y las actividades culturales, segmentos de nuevo muy afectados por las medidas restrictivas que entrarán en vigor mañana. A este respecto, el regidor ferrolano pidió premura a la Xunta a la hora de poner a disposición de los afectados los recursos económicos necesarios: «As axudas teñen que chegar cando son precisas e é imprescindible que o fagan con celeridade. Hai que concretalas, que quede claro para quen van ser e que se poñan en marcha o máis axiña posible. Non podemos deixar a estes sectores que afronten sós esta pandemia», subrayó. En la misma línea se expresó González Formoso, que incidió en que «a capacidade de resposta que teñamos entre todas as administracións vai a ter moito que ver coa supervivencia, ou non, de moitos negocios que se ven abocados ao peche».

De los dos millones de euros contemplados para Ferrol, entre 1,2 y 1,3 procederán de los remanentes municipales, que serán completados con una aportación provincial en torno a los 700.000 o 800.000 euros. Mato recordó que esta ayuda se suma a las convocatorias del PAME puestas en marcha desde el primer estado de alarma. Destacó que ya se abonaron más de 1,7 millones y que se está resolviendo la concesión de aproximadamente 300.00 euros más.