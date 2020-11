La casa más terrorífica está en Neda

0

La Voz de Galicia isidoro valerio

02/11/2020 20:58 h

A pesar de que la festividad de Todos Los Santos y Difuntos ha estado marcada en la comarca por el cierre perimetral de los municipios de Ferrol, Narón, Neda y Fene, y las restricciones impuestas a sectores como el hostelero, en la zona no se ha dejado de hacer un guiño al Samaín. Y eso es lo que ha logrado la familia Carpente Rico. Ellos han conseguido que por unos minutos la gente esbozase una sonrisa, o cuando menos pusiese cara de asombro al pasar ante su vivienda. Diego Carpente Cabana y su esposa Mónica Rico Leira se han empleado a fondo para convertir su casa en el lugar más fotografiado de toda la zona. No es el primer año en el que convierten su bonito chalé en la casa del terror. Llevan ocho años haciéndolo y cada vez van a más. Este año gastaron 200 euros en elementos para dar a su casa un aspecto aún más terrorífico. Arañas gigantes, murciélagos y fantasmas rodean su casa en la zona de O Puntal. Diego, convertido en Freddy Krueger, al más puro estilo Viernes 13, da la bienvenida a los visitantes con la motosierra en mano. Monica y la pequeña Omaira, con su cinco años visten como la exorcista y una pequeña bruja que salen de un tenebroso jardín lleno de arañas. Cuentan que les gusta celebrar todo y también el Samaín. Y es que forman parte de la comparsa A Canteira de Neda y desde que en 2011 se fueron a vivir a Neda tratan de disfrutar, de todo, al máximo. Ya nos han invitado a visitarlos en Navidades. Y es que como cada año montarán una decoración especial en una casa en la que tratan de disfrutar de los buenos momentos que tiene la vida.

Un superviviente

Cuando pensábamos que los discos ya solo los podíamos comprar en Internet, o escuchar en las plataformas digitales, descubrimos que en Ferrolterra todavía nos queda un lugar en el que poder comprar música en formato físico. La tienda cuyo nombre es un homenaje al rey del Rock, Memphis, cuenta con un interesante surtido de cedés, pero también vinilos e incluso algún casete. Está ubicada en la calle Reyes Católicos 56, en Santa Icía, en Narón, en donde hace 19 años se estableció Juan Cupeiro Teijido. Él sigue viviendo de un negocio desaparecido en casi todo el país que le reporta muchas satisfacciones. Juan, que se define 100 % analógico, presume de no tener página web, pero si una clientela fiel que le ha acompañado todos estos años y que le permite seguir viviendo de algo que confiesa le gusta. Juan asegura que hay gente que no usa Internet y aprecia de un tiempo a esta parte que hay un retorno al formato físico. La tienda cuenta con un stock importante de música pop y rock y Juan asegura que cualquier disco es posible conseguirlo en Discos Memphis. Si no está en tienda lo pide y lo busca allá donde haga falta para atender a una clientela que está retornando a los clásicos. Los viejos rockeros nunca mueren y Memphis sigue teniendo su sitio para los amantes de esa música que nunca pasa de moda. De verdad que merece la pena darse una vuelta por Narón y descubrir esta tienda.