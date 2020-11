«O nos unimos o nos hundimos», clama el sector de la hostelería en una protesta en Ferrol

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 01/11/2020 13:08 h

El sector de la hostelería protagonizó este mediodía una concentración en la plaza de Armas de Ferrol para mostrar en público y de forma conjunta que «estamos asfixiados y no podemos continuar en este sinvivir». Así lo indicó Pablo Cabrera, titular del bar Papillón, que fue el que convocó la protesta a través de las redes sociales, siguiendo el ejemplo de los hosteleros de A Coruña. A la cita acudieron unos 200 profesionales del sector de Ferrol y la« comarca, quienes, al unísono, y acompándose con palmas, corearon: «O nos unimos o nos hundimos». La mayoría de los participantes en la concentración aseguraron que las restricciones aplicadas a la hostelería a raíz del incremento de los contagios de covid-19 los han obligado a cerrar, incluso a los que tienen terraza, porque no les compensa limitar la zona de clientes a cuatro o cinco mesas. Los hosteleros dicen ser perfectamente conscientes de la gravedad de la situación, pero insisten en que no saben el motivo por el que se acotan sus negocios, mientras que los colegios y el resto de establecimientos siguen funcionando.