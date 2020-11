Ferrolterra vive el Día de Todos los Santos  sin apenas visitantes en los cementerios

0

La Voz de Galicia R. Loureiro

01/11/2020 13:23 h

Ferrol y toda su comarca viven hoy uno de los más solitarios y silenciosos días de Todos los Santos de su ya larga historia. Los cementerios están, eso sí, llenos de flores. De unas flores que las familias de los fallecidos han ido colocando, espaciadamente, a lo largo de la semana. Pero apenas hay visitantes en los camposantos. A media mañana, en el cementerio municipal de Ferrol, el de Catabois -uno de los grandes de Galicia-, no había más de 70 personas, según los cálculos de los voluntarios de Protección Civil. Y eso, cuando en condiciones normales, en un día como el de hoy, habría, también según las estimaciones de Protección Civil, más de millar y medio de visitantes.

En una fría mañana de otoño, en la que por momentos no faltó la lluvia, apenas se a nadie entre las largas filas de nichos de Catabois. «A xente está moi concienciada -decía uno de los agentes de la Policía Local que velaban por el cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas contra el coronavirus-. En toda a semana non houbo nin un só incidente. As familias saben que non poden vir en grupos de máis de catro persoas, nin pasar dentro do cemiterio máis de media hora, e ademais a xente xa leva vindo desde o luns, moi espalladamente, para evitar aglomeracións».

Y otro tanto sucede en municipios como Fene, incluido -junto a Narón y Neda y el propio Ferrol- en el área confinada perimetralmente para evitar la expansión del covid-19. «Faise un pouco estraño -apuntaba un policía local fenés- ver hoxe cemiterios coma o de Sillobre, no que sempre hai tanta xente, practicamente baleiros. Pero iso demostra que a cidadanía tomou en serio a necesidade de plantarlle cara ao coronavirus respectando escrupulosamente o que nos din as autoridades sanitarias. Ás veces é doloroso ver en qué se converte un día coma este -apuntaba el agente-, pero é o que toca facer. É polo ben de todos, e non queda outro remedio».