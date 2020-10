Siempre nos acordamos de los neumáticos cuando llueve

0

La Voz de Galicia isidoro valerio

30/10/2020 22:07 h

Las lluvias del inicio de semana recordaron a muchos conductores que no habían hecho los deberes y de ahí el apuro que hubo en los talleres de reparación de neumáticos. José Antonio López Vilariño lleva 43 años trabajando en el sector, en Neumáticos Ultramar, en donde con su hijo Fran López Fernández comparte la faena que va llegando a este pequeño taller ubicado en la calle Venezuela, en el que la tarea no ha faltado estos días con motos, turismos y furgonetas. La historia se repite año tras año. «Llueve y nos acordamos de los neumáticos, que en algunos casos llegan en situaciones límite», apunta José Antonio, «y cuando llueve fuerte la gente se lleva sustos y se acuerda de que hay que cambiar las ruedas». José Antonio y Fran recuerdan que uno de los errores que la gente comete con más frecuencia es el de pensar que unos neumáticos están bien porque tienen el dibujo intacto y señalan que las ruedas se endurecen con el paso de los años y no se desgastan, parece que están nuevas aunque representan un peligro importante ya que pierden adherencia y pueden darnos un susto de la misma manera que con unos neumáticos desgastados. Recomiendan que no se espere a que el coche nos avise y se realice un mantenimiento correcto de una de las partes del vehículo de la que depende en gran medida la seguridad del mismo.

Un nuevo estanco

Lejos de que la actual situación amedrente a los emprendedores, hay quien trata de ver el vaso medio lleno en lugar de hundirse en el pesimismo. En julio del año pasado estaba previsto que entrase en funcionamiento el nuevo estanco, que el lunes, por fin, abría sus puertas en la Puerta de Neira. Los trámites y licencias municipales retrasaron aquella fecha, luego llegó la pandemia y todo se paralizó, se retomó la burocracia y el lunes, por fin, el nuevo estanco de la carretera de Catabois pudo abrir sus puertas. Su titular es Raúl Núñez Pérez, que contaba con la licencia del estanco de la calle Río Xuvia y que decidió mudarse a una zona que considera más comercial. La esquina es fabulosa y además de estanco, ha dotado una parte del bajo de un área de vending con bebidas, snacks y chocolatinas. Y una área reservada a complementos para fumadores, como librillos y filtros. Y es que los responsables del estanco reconocen que ha disminuido la venta de tabaco y prolifera la de picadura y máquinas para confeccionar esos cigarrillos. A pesar de la situación motivada por la pandemia, el estanco, por estar en zona de paso y muy transitada, ha tenido muy buena acogida, y en el rato que estuvimos conversando con sus responsables, no paraba de entrar gente. Les deseamos suerte en esta aventura en tiempos complicados.

Día de los sin techo

Con motivo del Día Internacional de las Personas sin Techo, la concejala de Benestar Social, Eva Martínez Montero, participó en la mañana de ayer en una jornada en la que tomaron parte telemáticamente un total de 45 personas con el objetivo de combatir la invisibilidad que sufre el colectivo de personas sin hogar, poniendo encima de la mesa sus principales problemas y tratando de abordar las posibles soluciones. La jornada es una de las iniciativas puestas en marcha por la Mesa Técnica sobre Personas Sin Techo, integrada por diferentes entidades sociales de la ciudad e impulsada por el Concello de Ferrol. La edila destacó además que la pandemia «está evidenciando la vulnerabilidad máxima en la que se encuentran hombres y mujeres que carecen de un hogar y de todo lo que conlleva esta situación: en lo familiar, lo laboral, lo económico y lo social en el sentido más amplio de la palabra». Por eso, insistió en la necesidad de situar el trabajo con este colectivo como un objetivo prioritario para su departamento y el resto de las administraciones, al tiempo que recordó que está en marcha el plan municipal denominado Ferrol Acolle, que da cobertura en la actualidad a 25 personas. Durante la jornada se proyectó un vídeo con el trabajo en red desarrollado por las entidades sociales de la urbe durante el primer estado de alarma, un documento que pretende quedar como modelo para poder utilizar, si de nuevo resulta necesario, en este o en cualquier otro territorio.