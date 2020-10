A Academia traslada o acto do Día das Letras Galegas previsto en Ferrol á súa sede na Coruña

0

Redacción 28/10/2020 13:42 h

A Real Academia Galega tiña previsto celebrar este sábado día 31 o acto do Día das Letras que tivo que adiarse da data tradicional do 17 de maio por mor da pandemia do coronavirus. De novo, a situación sanitaria obriga a outro cambio: o pleno extraordinario xa non terá lugar no Teatro Jofre de Ferrol, senón que se traslada ao salón de actos da sede coruñesa da RAG. Comezará ás 12.00 horas e poderá seguirse en directo a través da web da institución.

O acto incluirá catro alocucións sobre a vida e o legado intelectual de Ricardo Carvalho Calero, o persoeiro a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas neste 2020. Intervirán Margarita Ledo Andión, Xesús Alonso Montero, Ramón Villares e Francisco Fernández Rei.

Ademais, este xoves celébrase a derradeira sesión do simposio que a RAG vén dedicando a Carvalho Calero. Nesta ocasión, a partir das 19.00 horas serán Henrique Monteagudo, Eduardo Maragoto e Serafín Alonso Pinto, moderados por Rosario Álvarez, quen abordarán as ideas e as achegas ao idioma do escritor e lingüista.