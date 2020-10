En las residencias de mayores y centros de discapacidades hay 11 afectados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carmela López

28/10/2020 16:21 h

La cifra de enfermos de covid en las residencias de personas mayores y centros de atención a las discapacidades del área ferrolana también aumenta, pero se va compensando con las altas. Así, de los diez afectados que figuraban en el informe de la Xunta facilitado el martes, este miércoles solo hay uno más, porque se retiraron del cómputo por haber recibido el alta un usuario de la residencia Mi Casa de Ferrol y otro de San José Hermanitas de los pobres de Narón. Por contra, se registraron nuevos casos en la Vivienda Comunitaria Entrelimoeiros de As Somozas y en la Domus Vi de Ferrol, con un trabajador más en cada una de ellas; además de un usuario en la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume.

Los once contagiados que hay en la actualidad están localizados en la residencia San José de Narón (2 usuarios y un trabajador); la residencia Nosa Señora das Virtudes, de Pontedeume (1 usuario); la vivienda comunitaria Entrelimoeiros, de As Somozas (2 trabajadores); la residencia de Laraxe, en Cabanas (1 trabajador); la residencia Domus Vi, de Ferrol ( 1 trabajador); y la residencia As Fragas, de Pontedeume (1 trabajador).

También hay un trabajador con positivo en covid en la residencia de gravemente afectados Aspanaes ubicada en el municipio de As Pontes.

Este listado permite comprobar que, en general, hay un mayor número de trabajadores que de residentes afectados por el coronavirus.