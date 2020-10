Ferrol suspenderá la actividad cultural y deportiva y cerrará los parques infantiles

0

La Voz de Galicia

Ferrol 26/10/2020

El Concello de Ferrol se prepara para suspender el grueso de la actividad cultural y deportiva en la ciudad y cerrará los parques infantiles durante al menos quince días. El alcalde, Ángel Mato, anunció este mediodía, tras la celebración de una Junta Local de Seguridad, que el gobierno local adoptará medidas para hacer frente a la escalada del coronavirus en la zona y restringirá todas las actividades que tengan dependencia directa o indirecta municipal. «Se dejarán para otra ocasión los eventos de carácter cultural y todos los deportivos que no se celebren en ligas profesionales o en equipos que tienen otros medios y recursos», detalló. Y «se revisarán y cerrarán los parques infantiles». Y todo se hará «lo antes posible», en cuanto los concejales de todas las áreas trasladen un calendario con unos protocolos para «poder ponerlas en curso con carácter inmediato».

«Este es el momento de hacer el esfuerzo. Tenemos más casos de contagio detectados ahora que los que ha habido en la propia pandemia», dijo en referencia a la primera oleada, «y tenemos por delante algunas jornadas difíciles». Por ello, hizo un llamamiento a evitar las aglomeraciones, y pidió especialmente que los ferrolanos no acudan al cementerio en este fin de semana de Difuntos. «Evitando esas aglomeraciones vamos a salvar vidas», instó. Y por ello, se limitará «mucho» el acceso al cementerio municipal de Catabois, siguiendo las restricciones dictadas por la Xunta. Pero «como no queremos provocar problemas graves a las empresas que viven de las flores en ese fin de semana, les vamos a habilitar más tiempo para que los profesionales puedan acceder», señaló el regidor. Pero «por mucho que hagamos las administraciones, el comportamiento individual es lo único que en este momento puede mitigar el camino de escalada que estamos teniendo en nuestra comarca». Porque, insistió, «la ciudadanía tiene que hacer el mayor esfuerzo que ha hecho durante toda la pandemia».

También habrá cambios en el propio Ayuntamiento. Las comisiones de las próximas semanas y el pleno de fin de mes convocado para el jueves serán telemáticos. Y en el edificio del Concello se mantendrán los servicios básicos y esenciales. «No pasa nada si en quince días uno no va a ver una obra de teatro o un espectáculo o si no se puede acceder a la piscina municipal», declaró, pero la administración, defendió, debe seguir funcionando, «y nosotros vamos a seguir trabajando». La atención al público podrá seguir siendo presencial, pero con cita previa y con las medidas de seguridad para evitar aglomeraciones. «Le pido paciencia a la ciudadanía porque me gustaría tener un Ayuntamiento de puertas abiertas, pero cualquiera puede entender que en este momento más que nunca es cuando hay que hacer el esfuerzo para que la pandemia en Ferrol no tenga consecuencias dramáticas», añadió.

Asimismo, avanzó que propondrá la celebración semanal de una junta de portavoces extraordinaria los lunes para revisar todas estas medidas. «Desescalaremos en el momento en el que veamos que la condición sanitaria mejora», concluyó.