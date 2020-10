Joselu: «La liga no se acabará, si no ganamos en Vigo»

0

La Voz de Galicia

Ferrol / La Voz 22/10/2020

Joselu lamenta que los puntos del partido contra el Pontevedra no se quedaran en casa, e insiste en que no hay que volverse loco por esta primera derrota. Le preocupan los tres goles recibidos, aunque no le echa la culpa a la defensa. «Encajamos tres goles en casa contra el Pontevedra y otros tres en la semana anterior en la Copa Federación. Creo que no es una casualidad, que es algo significativo. En liga estamos en un grupo de mucho nivel, muy igualado. Es complicado recibir tres goles y ganar. Sin embargo, no es algo que señale a la defensa, es algo que atañe a todo el equipo. La defensa es cosa de todos, desde que el que está más arriba hasta los de atrás. Son cosas a mejorar, al igual que algún detalle en ataque. En líneas generales, creo que el equipo está bien».

El capitán verde asegura que esta semana han trabajado duro para corregir errores. «Cuando fuimos por debajo en el marcador, es probable que estuviéramos algo dubitativos, nos vinimos un poco abajo, y no puede volver a suceder».

Del partido contra el Pontevedra añade que se notó el largo parón sin competir y las ganas de ofrecer una victoria a la afición. «No hubo ansiedad, el formato es el que es, aunque tampoco nos podemos volver locos en la primera jornada. Por otra parte, la presión es algo individual de cada jugador. Nosotros no nos sentimos presionados, hacemos lo que llevamos haciendo toda la vida. Trabajamos duro cada día para llegar en la mejor forma posible al partido del domingo. Al margen de que esta temporada sea diferente, nosotros siempre jugamos para sumar los tres puntos».

Entiende que es una liga corta, solo 18 partidos en la primera fase, y que cada vez que se pierde la exigencia en el partido siguiente es mayor, aunque añade. «Eso le va a pasar a todo el mundo. No creo que algún equipo vaya a ganar los 18 encuentros. No nos podemos volver locos por no conseguir la victoria contra el Pontevedra. Nos habría gustado, que los puntos se quedaran en casa, pero no podemos lamentarnos por no haberlos conseguido, ni pensar que si no los conseguimos el domingo en Vigo, la temporada se habrá acabado. Todos los equipos sabemos que la temporada es diferente y que hay menos tiempo para recuperar los puntos que se pierden en una derrota. Solo podemos pensar en ganar el domingo, como sea, y nada más».

Sobre el choque contra el Celta B se espera un partido diferentes. «Es un equipo formado por chavales, que le van a dar mucho ritmo al juego. Estamos trabajando bien este partido, solo espero que tengamos algo más de suerte y que mejoremos en algunos aspectos, que son los que nos ayudarán a sumar los tres primeros puntos».

Joselu jugó en ataque con David Rodríguez, con quien disputó sus primeros minutos. «Bien con David, nos estamos adaptando. Llevamos poco tiempo entrenando y jugando juntos. Creo que nos podemos entender bien».