Chema Leobalde: «Esperaba haber jugado en el partido de la Copa Federación»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / La Voz 22/10/2020 22:47 h

El portero Chema Leobalde no esconde su decepción por no haber jugado en el encuentro de la Copa Federación. «Sí, esperaba jugar, pero no pudo ser y nada más, no pasa nada -señaló- hay que seguir trabajando para que el míster, en su momento y si quiere, pueda contar conmigo. Siendo un poco egoísta, si no trabajas para ti, pasas a tener dos problemas: uno que no juegas y el otro que no trabajas. Das una mala imagen, tanto al cuerpo técnico, como al plantel y al club que te está pagando. Yo siempre digo que hay que ser lo más profesional posible y darlo todo de lunes a sábado y el domingo, si tienes la oportunidad de jugar, dar lo mejor».

Asegura que se ve mejor que en la pasada temporada y preparado mentalmente para jugar. Reconoce que en el verano tuvo alguna oferta, pero quiso quedarse. «Me debo a este club, es un buen sitio para estar y yo quiero estar aquí muchos años. Puedo luchar por un puesto en el equipo. Yo confío en mí y lo que tenga que llegar, llegará».

Del choque del Pontevedra dice que lo vio desde el banquillo. «Nos tocó remar contra corriente, aunque nunca le perdimos la cara al encuentro. Fue un partido disputado, clásico de la Segunda B, en el que el Pontevedra dispuso de tres ocasiones y tuvo la suerte de meter las tres».

Al igual que Joselu admite que recibiendo tres goles, es difícil ganar. «Da lo mismo que el partido sea en casa o fuera -dijo- ya que no da tiempo a reaccionar para ganar. Es un camino por el que no podemos ir».