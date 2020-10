Ferrol desestima las reclamaciones de Narón por el coste del saneamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol 19/10/2020 23:37 h

Diez meses después de su recepción, el Concello de Ferrol desestimó el requerimiento presentado por el Ayuntamiento de Narón, en desacuerdo por las cantidades que se le reclaman por la depuración de sus aguas residuales. Lo hizo en un pleno extraordinario —continuación del celebrado en septiembre— en el que el gobierno local únicamente contó con el apoyo del PP, mientras Ferrol en Común y BNG se opusieron a un punto que incluía pasarle un nuevo recibo al municipio vecino por un importe de 424.760 euros, correspondiente al segundo semestre del pasado año.

El debate sobre las cuentas pendientes con Narón volvió a servir de arma arrojadiza entre partidos. El portavoz del PSOE, Julián Reina, justificó: «Narón está cobrando aos seus veciños polo servizo. E existen sentenzas xudiciais que avalan que se está a prestar o servizo». Y afirmó que Narón «basea o seu argumento nun estudo estimativo fronte á comprobación dos custos reais nos que se basea o noso Concello». Su explicación no convenció al BNG, cuyo portavoz, Iván Rivas, recordó que el coste de la tasa del saneamiento que se imputa a los vecinos «non se corresponde á realidade», a los que se les carga con las consecuencias «dun desastre que vén do ano 2014», cuando gobernaba el PP. «Se Emafesa xestiona a depuradora, ¿por que non lle pasa directamente a factura a Narón, sen ter nós que facer de intermediarios? O obxectivo é sanear as contas de Emafesa, por iso fan de cobrador», acusó al gobierno local.

Temor a una judicialización

Por su parte, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, abogó por «antepoñer o diálogo ante calquera circunstancia» y a iniciar una relación más fluida con Narón. «Isto ten todos os visos de acabar nunha reclamación xudicial», apuntó. Destacó los efectos del saneamiento en la ría y criticó la falta de apoyo bajo su gobierno «ata en catro ocasións» a una tasa más económica, «que foi votada en contra polo partido que hoxe goberna». Además, pidió una comisión técnica para contrastar los datos suministrados por Emafesa.

Desde el PP, la portavoz adjunta, Martina Aneiros recriminó que «mientras nuestros vecinos pagan por un servicio, Narón no lo está haciendo». Y cifró en 1,6 millones de euros lo que el Concello naronés adeuda hasta diciembre del 2019, con «excusas de mal pagador». La concejala popular reprochó el «retraso» en abordar el requerimiento naronés y recursos anteriores, «que choca con la rapidez que hubo en otro tiempo a permitir que Narón enganchara sus aguas residuales». Acusó al municipio vecino de «enriquecimiento injusto» y dijo no entender cómo se podía votar en contra de la propuesta: «Ferrol es lo primero, esta situación no se puede seguir manteniendo en el tiempo», manifestó. Además, reprochó al alcalde, Ángel Mato, que haya sido «incapaz de recabar el apoyo de esos grupos que lo han puesto ahí». Y apostilló: «Nos tememos que terminaremos viéndonos en la calle Coruña [donde se encuentran los juzgados] con el Concello de Narón».

Al inicio del pleno intervino Lupe Ces por la Plataforma en defensa de los servicios públicos, pidiendo que se recupere el diálogo con Narón, que se revise el importe de la tasa del saneamiento y que el Concello abra un expediente a Emafesa «pola masiva aplicación de lecturas estimadas abusivas».