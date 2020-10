Suben los positivos por coronavirus en los centros educativos del área de Ferrol

0

Ferrol 17/10/2020 17:58 h

La cifra de positivos por coronavirus en los colegios e institutos de Ferrol y comarca aumentó en tres casos y se sitúa en los 24 contagiados, en un total de 16 centros, de acuerdo con los datos facilitados por la Xunta de Galicia. Solo en la urbe naval hay ocho centros con contagiados -uno más que la jornada anterior-. La otra mitad se reparte entre los municipios de As Pontes, Fene, Narón, Neda, Pontedeume y Valdoviño. En Ferrol son el Concepción Arenal, en el que hay cuatro infectados; el CPR Sagrado Corazón (con dos positivos) y, ya con un solo caso por centro, el Tirso de Molina, el Sofía Casanova, el centro de educación permanente de adultos Santa María de Caranza, CEIP de Esteiro y el instituto Rodolfo Ucha y la Compañía de María.

En el resto de la comarca se incrementan los casos en el Atios de Valdoviño (de tres a cuatro), donde se incorporaron sustitutos para los profesores afectados, y en el Centieiras de Fene, que ya tiene dos positivos. Desaparecen del listado el instituto de Ortigueira y el CEIP José María Lage, del mismo municipio. El resto de casos activos de covid-19 se localizan en el IES Breamo (Pontedeume); en el IES Fernando Esquío de Neda; en el IES Moncho Valcarce de As Pontes; en el IES As Telleiras y CPI do Feal (ambos en Narón) y en el IES de Fene.